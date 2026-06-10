World Cup 2026: Tình thân và màu cờ sắc áo

World Cup 2026 không chỉ là cuộc hội ngộ của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn mang đến những câu chuyện gia đình hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Lần đầu tiên, người hâm mộ sẽ được chứng kiến tới 8 cặp anh em cùng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có những người khoác áo các đội tuyển khác nhau và hoàn toàn có thể trở thành đối thủ trên hành trình chinh phục cúp vàng.



Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất thuộc về anh em nhà Guela Doue và Desire Doue. Sinh ra trong một gia đình gốc Côte d’Ivoire nhưng lớn lên tại Pháp, cả hai từng cùng trưởng thành ở lò đào tạo Rennes (Pháp) trước khi lựa chọn những con đường khác nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong khi Guela khoác áo Côte d’Ivoire, Desire lại trở thành một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của Pháp sau mùa giải bùng nổ cùng CLB Paris Saint-Germain.



Không kém phần thú vị là câu chuyện của anh em nhà Inaki Williams và Nico Williams. Cùng là ngôi sao của Câu lạc bộ Athletic Bilbao, nhưng Inaki chọn đại diện cho Ghana - quê hương của cha mẹ mình, còn Nico trở thành một trong những nhân tố quan trọng đã góp công giúp Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch EURO 2024.



World Cup 2026 cũng chứng kiến trường hợp đặc biệt của Derrick Luckassen và Brian Brobbey. Dù cùng sinh ra và trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan, nhưng Luckassen quyết định khoác áo Ghana, còn Brobbey tiếp tục cống hiến cho Hà Lan.



Tương tự là gia đình Souttar. Người anh John Souttar đại diện cho Scotland, trong khi em trai Harry Souttar lại là trụ cột nơi hàng thủ của Australia.

Điều thú vị là cả 4 cặp anh em "khác chiến tuyến" đều không nằm cùng bảng đấu. Nếu số phận sắp đặt, họ chỉ có thể đối đầu nhau từ vòng loại trực tiếp trở đi.

Bên cạnh những câu chuyện chia đôi màu cờ sắc áo, World Cup 2026 cũng chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh trong một đội tuyển.



Nổi bật nhất là anh em nhà Lucas Hernandez và Theo Hernandez. Lucas từng nâng cao cúp vàng tại World Cup 2018, còn Theo hiện được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.



Đội tuyển Hà Lan cũng mang tới giải đấu cặp song sinh nổi tiếng Jurrien Timber và Quinten Timber. Hai anh em được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của những cặp song sinh huyền thoại từng làm nên tên tuổi bóng đá Hà Lan.



Ngoài ra, Cape Verde đặt niềm tin vào anh em Laros Duarte và Deroy Duarte, trong khi Curacao sở hữu bộ đôi Leandro Bacuna và Juninho Bacuna.



Nếu World Cup luôn là sân khấu của những giấc mơ bóng đá, thì năm kỳ giải 2026 còn là giải đấu của những mối dây gia đình đặc biệt.

Có những người anh em cùng chiến đấu dưới một lá cờ, nhưng cũng có những người phải tạm gác tình thân để đại diện cho hai màu áo khác nhau.



Và biết đâu, trên hành trình tiến về trận chung kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có nhất của World Cup 2026: anh em ruột đối đầu nhau trong một trận cầu quyết định số phận của cả quốc gia./.

World Cup 2026 và những điều đặc biệt chưa từng có World Cup 2026 đánh dấu mốc là một kỳ bóng đá có rất nhiều điều đặc biệt và hứa hẹn sẽ là một giải bóng đá hấp dẫn nhất, sôi động nhất và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ thú vị.