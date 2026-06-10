World Cup: Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn sản xuất đồ thể thao

Với ước tính 6 tỷ người sẽ theo dõi, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn sản xuất đồ thể thao hàng đầu thế giới nhằm giành lợi thế về thương hiệu và doanh thu trên quy mô toàn cầu.

Một bài phân tích mới công bố cho thấy trong cuộc đua thương mại này, Adidas đang dẫn đầu về số lượng đội tuyển được tài trợ với 14 đội, trong khi Nike cung cấp trang phục cho 12 đội và Puma cho 11 đội.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá Nike đang sở hữu lợi thế lớn về tầm ảnh hưởng khi tài trợ cho các đội tuyển có sức hút hàng đầu như Brazil, Pháp, Mỹ và Canada.

Theo giới phân tích, World Cup 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường Mỹ - thị trường thể thao lớn nhất thế giới và cũng là nơi bóng đá đang phát triển mạnh. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các thương hiệu thể thao mở rộng thị phần và gia tăng nhận diện thương hiệu tại khu vực Bắc Mỹ.

Bên cạnh ba tập đoàn lớn là Nike, Adidas và Puma, nhiều thương hiệu khác cũng tham gia sân chơi này như Umbro (Anh), Kappa (Italy), Reebok (Mỹ) hay Fourteen (Thụy Sĩ) thông qua các hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, các hợp đồng tài trợ đội tuyển quốc gia ngày càng có giá trị lớn. Năm 2025, Nike đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Pháp đến năm 2034 với mức chi gần 100 triệu euro (115,5 triệu USD) mỗi năm. Khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả quảng bá và doanh thu đáng kể khi đội tuyển Pháp tiếp tục nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch.

Để gia tăng sức lan tỏa, các thương hiệu còn triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô lớn với sự tham gia của nhiều ngôi sao thể thao, giải trí và mạng xã hội.

Nike quy tụ LeBron James, Travis Scott và Kim Kardashian trong chiến dịch "Rip The Script", trong khi Adidas hợp tác với Zinédine Zidane, Timothée Chalamet và Bad Bunny trong chiến dịch "Backyard Legends."

Ngoài quảng bá thương hiệu, World Cup còn mang lại nguồn doanh thu đáng kể từ việc bán áo đấu, giày thi đấu và các sản phẩm lưu niệm. Intersport France cho biết đã bán gần 100.000 áo đấu World Cup kể từ cuối tháng 3, trong đó, khoảng một nửa là áo đấu đội tuyển Pháp. Nhu cầu tăng mạnh khiến nhà bán lẻ này phải nâng đơn đặt hàng thêm hơn 50%.

Các hãng thể thao cũng tận dụng giải đấu để giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới. Nike ra mắt công nghệ vải Aero-FIT và mẫu giày Mercurial Vapor 17 Elite, đồng thời hợp tác với thương hiệu Jacquemus trong bộ sưu tập dành cho đội tuyển Pháp. Adidas giới thiệu quả bóng Trionda tích hợp cảm biến truyền dữ liệu thời gian thực cho trọng tài và dòng giày Predator Elite mới nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng.

Giới chuyên gia nhận định World Cup 2026 sẽ không chỉ quyết định đội tuyển nào giành cúp vàng thế giới mà còn là thước đo quan trọng đối với sức mạnh thương hiệu của các tập đoàn thể thao toàn cầu trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường hàng tiêu dùng thể thao.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh ngày 11/6 tại Mexico với thể thức mở rộng chưa từng có, quy tụ 48 đội tuyển, 104 trận đấu và kéo dài trong 39 ngày tại Mỹ, Canada và Mexico./.

World Cup 2026 và những điều đặc biệt chưa từng có World Cup 2026 đánh dấu mốc là một kỳ bóng đá có rất nhiều điều đặc biệt và hứa hẹn sẽ là một giải bóng đá hấp dẫn nhất, sôi động nhất và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ thú vị.

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