World Cup 2026: “Ốc đảo” bí mật của tuyển Mỹ trước giờ G

Thay vì vùi mình trong phòng tập căng thẳng, các cầu thủ Mỹ đang tận hưởng cuộc sống tại một "ốc đảo" bí mật ven biển California để nạp năng lượng cho trận khai màn vào ngày 12/6.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong khi hàng triệu người hâm mộ đang đếm ngược từng giờ đến trận gặp Paraguay, đội tuyển Mỹ đã tìm được nơi trú ẩn lý tưởng tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang tọa lạc trên những vách đá cheo leo nhìn ra biển.



Cách trung tâm Los Angeles khoảng 80km về phía Nam, đây là nơi giúp các cầu thủ đội tuyển Mỹ tránh xa sự săn đón gắt gao của truyền thông. Tiền vệ Gio Reyna hóm hỉnh chia sẻ rằng cả đội đang được "chiều chuộng" quá mức nhờ khách sạn tuyệt vời và không gian biển hoàn hảo.



Chiến thuật chọn "đại bản doanh" tách biệt này của đội tuyển bóng đá Mỹ thực tế đã có từ lâu. Tại World Cup 2010, huấn luyện viên trưởng Bob Bradley từng đưa đội đến một trang trại bò sữa hẻo lánh ở Nam Phi, trong khi huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann lại lựa chọn một vùng ngoại ô yên bình ở Brazil năm 2014.

Tuy nhiên, năm nay dàn sao Mỹ có vẻ "hời" hơn hẳn khi được thư giãn ngay trên bờ cát trắng để hồi phục thể lực sau những giờ tập luyện vất vả dưới nắng gắt.



Thủ môn Matt Turner gọi đây là "ốc đảo" giúp các cầu thủ duy trì sự gắn kết và tận hưởng sự riêng tư trước khi bước vào giải đấu đầy áp lực. Trong khi đó, hậu vệ Joe Scally không giấu nổi sự phấn khích trước vẻ đẹp của đại dương và khẳng định cảm giác được thi đấu trên đất Mỹ là điều không gì sánh bằng. Dù danh tính khu resort được giữ bí mật tuyệt đối vì lý do an ninh, sự hài lòng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt các tuyển thủ.



Với tâm lý thoải mái và cơ sở vật chất chuẩn năm sao, đội tuyển Mỹ đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với Paraguay diễn ra vào ngày 12/6 tới trên sân vận động Sofi ở thành phố Inglewood, bang California./.

World Cup 2026: New York mở đại tiệc bóng đá cho người hâm mộ Thành phố New York sẽ mở cửa các khu vực dành cho cổ động viên (fanzone) từ ngày 11/6 tại tất cả các quận để phục vụ người hâm mộ và quảng bá hình ảnh đô thị đa văn hóa hàng đầu nước Mỹ.

​