World Cup 2026: New York mở đại tiệc bóng đá cho người hâm mộ

Chính quyền thành phố New York (Mỹ) đang tăng tốc công tác chuẩn bị để đón World Cup 2026, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại khu vực New York/New Jersey.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, thành phố này cũng sẽ mở cửa các khu vực dành cho cổ động viên (fanzone) từ ngày 11/6 tại tất cả các quận để phục vụ người hâm mộ và quảng bá hình ảnh đô thị đa văn hóa hàng đầu nước Mỹ.

Dự kiến, các fanzone ở New York/New Jersey sẽ được bố trí tại nhiều địa điểm biểu tượng, trong đó có Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island và Midtown Manhattan. Ban tổ chức bố trí các màn hình khổng lồ ngoài trời để chiếu trực tiếp các trận đấu, tổ chức nhiều hoạt động trình diễn văn hóa, trò chơi tương tác, ẩm thực địa phương và các chương trình dành cho gia đình.

Giới chức thành phố cho biết mục tiêu là biến World Cup 2026 thành một sự kiện mang tính cộng đồng, không chỉ dành cho khán giả vào sân mà còn cho đông đảo người dân và du khách.

Đáng chú ý, fanzone tại Queens sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất, đặt tại Trung tâm Quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King.

Trong khi đó, khu vực Midtown Manhattan dự kiến đón hàng trăm nghìn người hâm mộ tại Trung tâm Rockefeller, nơi được thiết kế như một "làng bóng đá" giữa lòng thành phố.

Brooklyn, Bronx và Staten Island cũng được lựa chọn để mở các địa điểm cổ vũ nhằm phân bổ lượng khán giả, giảm áp lực giao thông và tăng khả năng tiếp cận cho người dân tại các khu dân cư khác nhau.

Tại New Jersey, ban tổ chức đặt fanzone Jersey Fan Hub trong khuôn viên sân vận động Sports Illustrate. Theo thông tin ban đầu, một số chương trình tại đây mở cửa miễn phí nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi của công chúng.

Song song với việc mở các fanzone, thành phố New York cũng đang đẩy nhanh các công tác chuẩn bị về giao thông, an ninh, đón tiếp du khách và phối hợp liên ngành.

Các cơ quan chức năng tập trung vào việc nâng cấp năng lực vận tải công cộng, bảo đảm an toàn sự kiện và hỗ trợ các hoạt động thương mại, dịch vụ đi kèm. Giới quan sát đánh giá World Cup 2026 sẽ là phép thử lớn đối với năng lực tổ chức sự kiện quốc tế quy mô rất lớn của thành phố.

Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa và truyền thông hàng đầu thế giới, New York kỳ vọng World Cup 2026 không chỉ tạo ra bầu không khí thể thao cuồng nhiệt, mà còn mang lại hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về du lịch, thương mại và hình ảnh quốc tế.

Trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ World Cup 2026 diễn ra tại New York/New Jersey sẽ là cuộc so tài giữa hai đội tuyển Brazil và Maroc vào lúc 18h00 ngày 13/6 (giờ địa phương, tức 5h00 ngày 14/6 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Metlife./.

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