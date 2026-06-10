World Cup 2026: Trận mở màn của tuyển Mỹ “ế” hàng nghìn vé

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một điều khá bất thường đang xảy ra chỉ vài ngày trước khi đội tuyển nam của Mỹ bắt đầu chiến dịch FIFA World Cup 2026 gặp Paraguay: vé trận đấu vẫn chưa bán hết.

Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ ra sân trận đầu tiên vào ngày 12/6 giờ địa phương (ngày 13/6 theo giờ Việt Nam) với trận mở màn bảng D gặp Paraguay, nhưng hiện vẫn còn hơn 4.000 vé chưa bán hết cho trận đấu này.

Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động SoFi ở Inglewood, bang California, nơi sẽ được đổi tên thành “sân vận động Los Angeles” trong thời gian diễn ra giải đấu.

Dù con số thay đổi liên tục, trang bán vé của FIFA vẫn cho thấy còn hơn 100 vé chưa bán cho trận đấu dự kiến diễn ra tại Los Angeles ngày 12/6. Trong khi đó, các nền tảng bán lại như StubHub, SeatGeek và cả chợ vé chính thức của FIFA cũng đang niêm yết hàng nghìn vé.

Con số còn cao hơn đối với trận mở màn của Canada gặp Bosnia & Herzegovina tại Toronto cùng ngày, với hơn 200 vé còn trên hệ thống FIFA và nhiều vé khác trên thị trường thứ cấp.

Điều này khá bất thường đối với các sự kiện lớn như trận mở màn World Cup – vốn thường là những trận khó mua vé nhất giải.

Năm nay có 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, nhưng cho đến nay chỉ trận mở màn của Mexico gặp Nam Phi là gần như đã bán hết vé.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là giá vé. FIFA đã tăng giá mạnh cho giải đấu, đặc biệt với các trận đấu lớn.

Giá vé đắt nhất cho trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay lên tới 2.735 USD - thậm chí còn cao hơn giá vé chung kết World Cup 2022 - trong khi vé rẻ nhất cũng đã ở mức 1.120 USD.

Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng ông sẽ không trả mức giá này.

Hai trận còn lại của đội tuyển Mỹ có số vé bán ra khả quan hơn, do giá thấp hơn so với trận mở màn. Không chỉ còn nhiều vé chưa bán, một số vé còn được rao bán dưới mệnh giá FIFA.

Theo Ticketdata - đơn vị theo dõi giá trên các nền tảng bán lại - cặp vé rẻ nhất cho trận mở màn của Mỹ và Canada vào sáng 8/6 chỉ còn 951 USD, trong khi trên nền tảng bán lại của FIFA, vé thậm chí có mức thấp nhất khoảng 690 USD.

Dù vậy, nhiều trận đấu trong tổng số 104 trận của giải vẫn còn nhiều vé chưa bán, bất chấp tuyên bố của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng mọi trận đấu đã “bán hết vé.”

Điều này đặc biệt rõ ở các trận ít được chú ý như Jordan gặp Algeria, vẫn còn hàng trăm ghế trống trên hệ thống FIFA. Ngược lại, nhu cầu đối với các trận có các đội mạnh như Argentina hay Bồ Đào Nha lại rất cao và nhiều trận gần như đã bán hết vé.

Việc liệu các trận mở màn của Mỹ và Canada có thể bán hết vé hay không vẫn chưa thể khẳng định. Trong suốt quá trình bán vé, FIFA kiểm soát rất chặt thông tin về số vé đã bán và số vé còn lại, khiến việc đánh giá thực tế gần như không thể.

Ngoài ra, FIFA còn phân phối vé qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các nền tảng bên thứ ba như SeatGeek, khiến số liệu càng khó xác định chính xác.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn kỳ vọng sẽ có làn sóng mua vé vào phút chót, khi sự phấn khích tăng lên trước giờ bóng lăn, không chỉ với các trận của Mỹ và Canada mà cả những trận ít được chú ý hơn.

Theo tờ Financial Times, qua một phân tích chuyên sâu về giá vé World Cup và thị trường vé bán lại, dù giải đấu chỉ còn khoảng 48 giờ nữa là khai mạc, thị trường này đang thu hẹp.

Hiện vẫn có khoảng 180.000 vé có thể mua trên các nền tảng bán lại chính thức, trong khi giá vé trung bình trên các nền tảng này đã giảm 20% trong tháng qua.

Đối với người hâm mộ bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, việc gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả đến sân vận động có lẽ không phải là điều quá ngạc nhiên.

Trong khi người Mỹ có thể đã quen với việc chi trả những khoản tiền rất cao để xem các môn thể thao khác, thì phần lớn người hâm mộ bóng đá ngoài nước Mỹ lại quen với mức giá thấp hơn nhiều.

Một tấm vé cả mùa để xem tất cả các trận sân nhà của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 có thể được mua với mức giá thấp nhất là 1.291 bảng Anh (1.650 USD).

Con số này chưa bằng một nửa chi phí dự kiến cho một tấm vé xem trận chung kết World Cup 2026, khi giá vé cho sự kiện đỉnh cao này khởi điểm ở mức 4.185 USD./.

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