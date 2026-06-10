World Cup 2026: Góc Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét tại sự kiện văn hóa quốc tế

Mặc dù không có đội tuyển tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 nhưng Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia được Ban tổ chức mời tham gia sự kiện văn hóa quốc tế Aldea Global 2026 (Làng Toàn cầu 2026), hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn diễn ra tại thủ đô Mexico City nhân dịp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Diễn ra từ ngày 9-21/6 tại Rừng Chapultepec - công viên mang tính biểu tượng tại trung tâm thủ đô Mexico City, sự kiện thu hút sự tham gia của các cơ quan đại diện ngoại giao, trung tâm văn hóa quốc tế cùng hàng chục nghìn người dân và du khách quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Aldea Global 2026 được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy tinh thần kết nối giữa các quốc gia trước thềm World Cup.

Trong suốt gần hai tuần diễn ra sự kiện, công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa truyền thống, hội thảo sáng tạo và giới thiệu ẩm thực đặc sắc đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh sự hiện diện của 48 quốc gia giành quyền tham dự World Cup 2026, Ban tổ chức còn mời một số nước có quan hệ hữu nghị và đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa quốc tế tại Mexico tham gia giới thiệu bản sắc dân tộc. Việt Nam là một trong những quốc gia được lựa chọn.

“Góc Việt Nam” tại Aldea Global 2026 giới thiệu tới công chúng Mexico và bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá du lịch, giới thiệu nghệ thuật truyền thống và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

Việc hiện diện tại sự kiện được đánh giá là cơ hội quan trọng để tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với Mexico cũng như cộng đồng quốc tế.

Tại gian hàng Việt Nam, khách tham quan có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn quen thuộc như nem cuốn, cơm rang, trà chanh cùng một số món ăn đường phố đặc trưng.

Du khách xếp hàng trước Góc Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, khu vực ẩm thực Việt Nam đã thu hút đông đảo người dân Mexico và du khách quốc tế tìm đến trải nghiệm. Nhiều thực khách đánh giá cao sự hài hòa trong hương vị, tính cân bằng dinh dưỡng và việc sử dụng nguyên liệu tươi, tự nhiên - những yếu tố đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của ẩm thực Việt Nam.

Việc giới thiệu các món ăn truyền thống tại Aldea Global 2026 không chỉ góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Trong những năm gần đây, nhiều món ăn Việt Nam liên tục được các tổ chức, chuyên trang du lịch và ẩm thực quốc tế bình chọn trong danh sách những món ăn hấp dẫn nhất thế giới, trở thành cầu nối hiệu quả đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Aldea Global 2026 là một trong những điểm nhấn nổi bật trong chiến lược biến Mexico City trở thành trung tâm giao lưu văn hóa toàn cầu trong thời gian diễn ra World Cup.

Song song với sự kiện này, chính quyền thành phố cũng triển khai FIFA Fan Festival tại Quảng trường Zócalo với thời gian kéo dài 39 ngày và trình chiếu miễn phí toàn bộ 104 trận đấu của giải; xây dựng hành lang văn hóa kết nối hơn 12 bảo tàng lớn; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh với khoảng 56.000 cảnh sát cùng hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ dành cho du khách quốc tế.

Sự hiện diện của Việt Nam tại Aldea Global 2026 cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của văn hóa Việt Nam tại Mỹ Latinh, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng tích cực của ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu./.

Mexico: Thị trường áo đấu giả nở rộ trước thềm World Cup 2026 Ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mexico đang đối mặt làn sóng buôn bán áo đấu giả quy mô lớn khi nhu cầu tăng cao và giá sản phẩm chính hãng vượt khả năng chi trả của nhiều người hâm mộ.