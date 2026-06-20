Tìm giải pháp kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt

Người làm biên kịch truyện tranh cần có những tố chất nào? Làm thế nào để chuyển thể một tác phẩm văn học thành truyện tranh? Cơ hội nào cho các tác giả truyện tranh nghiêm túc tại Việt Nam?

Đó là những câu hỏi được giải đáp tọa đàm “Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt” và workshop “Quy trình chuyển thể tác phẩm văn học sang truyện tranh” do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với PunkgaMe và Comicola tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của họa sỹ Vũ Xuân Hoàn, Nhà xuất bản Kim Đồng; ông Nguyễn Khánh Dương, đồng sáng lập Comicola, người có nhiều năm kinh nghiệm phát triển các dự án truyện tranh Việt Nam; hoạ sỹ Nguyễn Duy Hải, giảng viên mỹ thuật, đồng sáng lập PunkgaMe, một cộng đồng các hoạ sỹ yêu thích sáng tác truyện tranh và tác giả Trần Minh Đức, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kyoto Seika (Nhật Bản), một trong những hoạ sỹ truyện tranh đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản tại Nhật Bản.

Các diễn giả đã trao đổi những góc nhìn thực tế về thị trường truyện tranh Việt Nam hiện nay, cơ hội nghề nghiệp dành cho họa sỹ, biên kịch và tác giả truyện tranh, và hành trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương, truyện tranh không phải dành cho người đam mê vẽ, mà là người đam mê kể chuyện và biết vẽ. Nhà văn kể câu chuyện bằng chữ. Người làm phim kể chuyện bằng những khuôn hình điện ảnh và các tác giả truyện tranh thì kể chuyện bằng tranh.

Ở Comicola, có không ít hoạ sỹ ban đầu vẽ không tốt nhưng khả năng kể chuyện của họ lại rất xuất sắc. Ông Dương cho rằng một cốt truyện hay ảnh hưởng đến 70% sự thành công của một tác phẩm truyện tranh. Còn vẽ là yếu tố có thể học và rèn luyện thêm được.

Gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng tại Hội sách Frankfurt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng quan điểm đó, họa sỹ Nguyễn Duy Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kể chuyện bằng hội họa.

"Khi mới bắt đầu vào nghề, tôi cũng đầu tư rất nhiều cho phần hình vẽ mà không chú trọng đến cách kể chuyện, dẫn đến những tác phẩm không đạt hiệu quả như mình nghĩ. Sau này, tôi mới nhận ra làm truyện tranh nghĩa là kể chuyện bằng tranh, điều cốt yếu vẫn là chọn một cách kể chuyện thế nào cho hấp dẫn," họa sỹ Nguyễn Duy Hải chia sẻ.

Sau phần tọa đàm là workshop - nơi chia sẻ và thực hành cách thức chuyển đổi một tác phẩm văn học sang ngôn ngữ truyện tranh và graphic novel, cũng như hiểu tư duy viết kịch bản cho tác phẩm chuyển thể, biết quy trình bố cục trang, phân khung và phác thảo hình ảnh./.

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