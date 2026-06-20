Tối 19/6, tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo Toàn quốc đã diễn ra chung kết, trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết đêm chung kết mở ra một không gian có ý nghĩa đặc biệt khi ban tổ chức chào đón sự tham gia của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo các nước bạn Lào, Thái Lan và Campuchia.

Những giai điệu, lời ca đậm bản sắc văn hóa mà các bạn mang đến là nhịp cầu văn hóa, thể hiện sinh động sự gắn kết và hợp tác bền vững giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực.

Trải qua các mùa giải thành công, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng đã trở thành điểm hẹn tinh thần để những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ, cùng âm vang nhiệt huyết, thắp lên ngọn lửa đam mê với nghề, sẻ chia tâm tư đồng nghiệp, tạo nên sức mạnh đoàn kết của ngôi nhà chung Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, đến với đêm chung kết hôm nay, các thí sinh đã trải qua một hành trình nỗ lực tập luyện và vượt qua các vòng thi đầy thử thách. Hội đồng Ban giám khảo đã làm việc hết sức công tâm để lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất bước vào đêm thi quyết định này.

Các tác phẩm biểu diễn trong đêm chung kết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh vẻ đẹp của nghề báo sẽ được vang lên bằng cả niềm tự hào, sự đầu tư nghiêm túc và tính nghệ thuật cao.

Vòng chung kết có sự tham dự của 18 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước và các đoàn nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia.

Tham gia Hội đồng Ban giám khảo có nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; nhạc sỹ Trần Nhật Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sỹ Việt Nam; nhạc sỹ Giáng Son, Phó Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ, Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Nghệ sỹ Nhân dân Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; ông Phan Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hội Nhà báo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Sau các phần thi, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương cho đại diện các Hội Nhà báo đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia.

Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú, Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La với tác phẩm “Nghề báo tôi yêu.”

Cùng với đó, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác./.

Hội Báo toàn quốc: Gợi mở con đường phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số Thay vì chạy theo lượng ngắn hạn, các tòa soạn sẽ ưu tiên xây dựng cộng đồng độc giả trung thành, tăng cường tương tác, minh bạch thông tin và phát triển các nguồn thu bền vững dựa trên niềm tin.

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