Cảm nhận đời sống hội họa phong phú thể hiện trong các ấn phẩm báo chí

Ngày 18/6, Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm “Minh họa trên báo” như một hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của các họa sỹ đối với đời sống báo chí, đồng thời khẳng định những giá trị văn hóa đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thực hiện sứ mệnh chính trị, tư tưởng và xã hội cao cả của mình.

Cùng với việc truyền tải thông tin, định hướng nhận thức và tạo đồng thuận xã hội, báo chí còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, lan tỏa các giá trị nhân văn và nâng cao trình độ thẩm mỹ của công chúng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong quá trình đó, mỹ thuật luôn có sự hiện diện quan trọng. Nhiều thế hệ họa sỹ đã đồng hành cùng các cơ quan báo chí, góp phần làm phong phú ngôn ngữ biểu đạt của báo chí và tạo nên bản sắc riêng cho nhiều ấn phẩm.

Triển lãm “Minh họa trên báo” tiếp tục là một nỗ lực theo hướng đó, góp phần đưa báo chí đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức thể hiện sinh động và giàu giá trị văn hóa.

Tại triển lãm, người xem có dịp thưởng lãm nét vẽ của các họa sỹ thuộc nhiều thế hệ: Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sỹ Lê Anh Vân; các họa sỹ Đào Hải Phong, Phạm An Hải, Đặng Tiến… Cùng với đó là những cá tính hội họa đương đại như: Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Dương Đính (Inh Nguyễn), Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương, Võ Lương Nhi. Nhiều họa sỹ ở thế hệ trẻ hơn cũng đang góp phần làm phong phú thêm mảng tranh minh họa trên báo chí như: Trần Xuân Bình, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Chung, Tùng Nguyễn, Thu Trang…

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, một số tác giả tham gia triển lãm đã từng hoặc đang làm việc tại các tòa soạn báo như họa sỹ Đặng Tiến (nguyên là Thư ký tòa soạn của báo Hải Phòng), Đỗ Hữu Khôi (báo điện tử Vietnamnet), Lê Tâm (báo Công an nhân dân), Nguyễn Minh, Kim Duẩn (Báo Nhân Dân).

Sự tham gia của 23 họa sỹ với khoảng 90 tác phẩm tại triển lãm lần này cho thấy sức sống của mỹ thuật báo chí cũng như mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, văn học và mỹ thuật trong đời sống đương đại. Đây không chỉ là những tác phẩm minh họa cho các tác phẩm báo chí, văn học mà còn là những sáng tạo nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của mỗi tác giả.

Cùng với việc phát hành số Báo Nhân Dân đặc biệt tôn vinh nghề báo, người làm báo, triển lãm là hoạt động thiết thực của Báo trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Họa sỹ Lê Anh Vân và một tác phẩm tranh minh họa của ông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo họa sỹ Lê Anh Vân, minh họa phải dựa theo câu chuyện, áng thơ nên người minh họa phải nắm bắt được đặc tính văn chương của tác phẩm ấy; là hiện thực, hay siêu thực, hay đồng hiện, thậm chí là cả trừu tượng với những ý tứ không dễ cảm, dễ hiểu. Chính vì vậy, một họa sỹ vẽ minh họa còn cần có một kiến thức văn chương và ngôn ngữ, càng sâu rộng càng thuận lợi.

“Đã gọi là minh họa, tức là việc vẽ được gắn vào câu chuyện, bài thơ, một văn bản nào đó. Người vẽ phải động não trước câu chuyện ấy, tứ thơ ấy để làm sáng nó lên. Bản minh họa có thể làm điểm tựa để người đọc thấy văn bản ấy thêm phần ý vị, hấp dẫn, có sức khơi gợi cảm xúc, suy tưởng đa chiều hơn, mênh mang hơn trong tâm hồn người đọc,” họa sỹ Lê Anh Vân chia sẻ.

Triển lãm mở cửa đến ngày 23/6, tại trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội./.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và đại diện các họa sỹ tại triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

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