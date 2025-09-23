Quảng Ninh: Khai mạc triển lãm ảnh, sách báo và tranh cổ động Đại hội Đảng

Ngày 23/9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu; Triển lãm ảnh tư liệu và tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Không gian trưng bày, triển lãm được thiết kế thành 4 phần chính. Phần thứ nhất "Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh-Từ Đại hội đến Đại hội" giới thiệu hệ thống sách, báo, tài liệu, ảnh tư liệu và các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, phản ánh chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh qua các kỳ Đại hội.

Phần thứ hai "Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử," những sự kiện nổi bật của tỉnh trong hành trình đổi mới, phát triển được bình chọn hằng năm; "Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh."

Phần thứ ba là không gian báo chí, trưng bày các số báo, ấn phẩm đặc biệt phản ánh tiến trình các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ Đại hội I đến Đại hội XV, cùng những xuất bản phẩm tiêu biểu của báo chí địa phương.

Phần thứ tư giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động pano tấm lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng phát triển của Quảng Ninh.

Điểm nhấn nổi bật của trưng bày, triển lãm năm nay là việc ứng dụng công nghệ hiện đại do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp triển khai, kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện những khoảnh khắc lịch sử một cách chân thực, giàu cảm xúc.

Sau thành công của hoạt động trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa công nghệ này vào không gian trưng bày, triển lãm.

Người dân Quảng Ninh phấn khởi trước những thành tựu mà địa phương đạt được trong giai đoạn vừa qua. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Người trải nghiệm sẽ được "xuyên không thời gian," hòa mình cùng nhân dân, cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, tự hào, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giơ tay hô vang lời thề ủng hộ Chính phủ.

"Trở về thời khắc thiêng liêng" không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Song song đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng không gian trường quay ảo ngay tại triển lãm, mang đến trải nghiệm truyền thông hiện đại, tạo cầu nối sinh động giữa báo chí và công chúng.

Hệ thống màn hình tương tác cũng được bố trí tại nhiều khu vực, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá nội dung trưng bày theo hình thức trực quan, hấp dẫn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của sự kiện.

Không gian trưng bày sách, báo, tài liệu và triển lãm ảnh tư liệu tranh cổ động Đại hội Đảng được mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân từ 9-22 giờ hằng ngày và kéo dài đến hết ngày 5/10./.

Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện hướng về Đại hội XIV của Đảng Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định thành tựu nổi bật, đồng thời lan tỏa niềm tin, khí thế và khát vọng đột phá, phát triển trong nhiệm kỳ mới.