Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định thành tựu nổi bật, đồng thời lan tỏa niềm tin, khí thế và khát vọng đột phá, phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Trên khắp đường phố, ngõ xóm, các địa phương trong toàn tỉnh trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, panô, ápphích, màn hình LED, hệ thống loa phát thanh cơ sở, cây xanh, tiểu cảnh, tạo điểm nhấn “check-in” tại trục đường chính, trung tâm hành chính, khu dân cư, địa điểm công cộng.

Từ đó góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần của Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoạt động văn hóa nổi bật là Triển lãm, trưng bày sách báo, ảnh tư liệu và tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức từ 23/9 đến 5/10 và Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025) kết hợp hội chợ OCOP chủ đề: “Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc” tổ chức từ ngày 25/9 đến ngày 5/10, cùng tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Điểm nhấn nổi bật của Trưng bày, Triển lãm sách, báo, tư liệu ảnh năm nay là việc ứng dụng công nghệ hiện đại do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với tỉnh triển khai, kết hợp VR và AI tái hiện khoảnh khắc lịch sử một cách chân thực, giàu cảm xúc.

Pano, ápphích được dựng trên nhiều tuyến phố tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sau thành công của hoạt động trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa công nghệ này vào không gian trưng bày, triển lãm, mang đến cho công chúng trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng.

Người trải nghiệm sẽ được “xuyên không thời gian,” hòa mình cùng nhân dân, cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, tự hào, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giơ tay hô vang lời thề ủng hộ Chính phủ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng không gian trường quay ảo ngay tại triển lãm, mang đến trải nghiệm truyền thông hiện đại, tạo cầu nối sinh động giữa báo chí và công chúng.

Hệ thống màn hình tương tác cũng được bố trí tại nhiều khu vực, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá nội dung trưng bày theo hình thức trực quan, hấp dẫn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của sự kiện.

Triển lãm về thành tựu kinh tế ứng dụng nhiều các phương tiện, thiết bị hiện đại như màn hình LED, hình ảnh 3D - hologram, sa bàn tương tác, robot lễ tân và công nghệ thực tế ảo… kết hợp với hơn 1.000 hình ảnh, tư liệu, trên 500 hiện vật và 30 clip, phim tư liệu.

Qua đó, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm trực quan, sinh động, ấn tượng về hành trình đổi mới và phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Quảng Ninh tổ chức đoàn xe diễu hành tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong 2 ngày từ ngày 24-25/9. Đoàn xe tuyên truyền lưu động gồm 16 xe thực hiện trang trí bằng những hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp màn bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI chủ đề “Quảng Ninh - Tiến bước mạnh mẽ dưới cờ Đảng quang vinh” được tổ chức vào 19 giờ 30 phút, ngày 27/9 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương với chủ đề: Còn gì đẹp hơn dưới lá cờ đỏ búa liềm; Hành trình phát triển và tỏa sáng; Quảng Ninh thịnh vượng cùng đất nước.

Chương trình có sự tham gia của hơn 600 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng..., dự kiến thu hút hơn 6.000 nhân dân và du khách tham gia./.

Quảng Ninh ra mắt chuyên trang Đại hội Đảng và các ấn phẩm đặc biệt Chuyên trang Đại hội Đảng là kênh thông tin chính thống, toàn diện, chuyên sâu về Đại hội, là kho tư liệu quý, đồng hành cùng Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.