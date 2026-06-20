Miss Grand Vietnam 2026: Top 31 thí sinh vừa lộ diện có gì đặc biệt?

Sau các phần thi nhân trắc học, Grand Arrival và phỏng vấn trực tiếp cùng ban giám khảo, top 31 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, chuẩn bị cho hành trình của vòng chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Đáng chú ý, trong số các ứng viên này có nhiều gương mặt từng tham gia những cuộc thi nhan sắc trong nước.

Những “gương mặt quen” trở lại

Tại vòng sơ khảo vừa diễn ra hôm qua, ngày 19/6, các chuyên gia đã đo đạc, ghi nhận các chỉ số hình thể theo tiêu chí cuộc thi, đồng thời đánh giá tổng thể ngoại hình, thần thái và khả năng trình diễn của từng ứng viên. Ban giám khảo đánh giá cuộc thi năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều thí sinh nổi bật từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Như Ngô Bảo Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh), từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cho biết cô đến Miss Grand Vietnam 2026 để tiếp tục làm mới chính mình và viết tiếp hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2025 trở lại sau một năm tích lũy kinh nghiệm với mục tiêu chinh phục những vị trí cao nhất của cuộc thi. Người đẹp mong muốn khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ở vòng sơ khảo, các thí sinh có cơ hội kể câu chuyện cá nhân thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những phần trình diễn được đầu tư công phu. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk), top 20 Miss World Vietnam 2025 và danh hiệu Người đẹp Biển, trở lại chỉ ít tháng sau hành trình tại Miss World Vietnam. Cô tiếp tục thử sức ở Miss Grand Vietnam bởi muốn chinh phục những giới hạn mới của bản thân.

Ngoài ra còn một số gương mặt nổi bật như Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Top 10 Miss World Vietnam 2025, Người đẹp Áo dài; Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret), người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam – Australia; Mai Bảo Hân (An Giang) gây chú ý với nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo đánh giá từ ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều gương mặt sở hữu thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm hoạt động xã hội, kỹ năng trình diễn tốt và tư duy hiện đại. Không ít thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trước đó, trong khi nhiều nhân tố mới cũng gây bất ngờ bởi sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân.

Sau quá trình theo dõi, đánh giá và thảo luận kỹ lưỡng, ban giám khảo đã lựa chọn 31 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Top 31 thí sinh ra mắt sau vòng sơ khảo cùng ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Vòng thi “đặc sản” Miss Grand Vietnam

Nếu phần thi phỏng vấn là nơi các thí sinh thể hiện tư duy, khả năng ứng biến và góc nhìn cá nhân thì Grand Arrival tiếp tục là “đặc sản” riêng của Miss Grand Vietnam trong nhiều mùa giải qua. Đây chính là sân khấu cho các thí sinh kể câu chuyện cá nhân thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những phần trình diễn được đầu tư công phu.

Điểm nổi bật của Grand Arrival năm nay là tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa địa phương với tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ.

Nhiều thí sinh lựa chọn tôn vinh văn hóa dân tộc thông qua những hình tượng quen thuộc trong đời sống Việt Nam. Hình ảnh áo bà ba miền Tây, chiếc nón lá, gánh hàng rong, xe xích lô, phiên chợ quê hay tà áo tứ thân Bắc Bộ xuất hiện liên tục trên sân khấu, tạo nên bức tranh đa sắc văn hóa vùng miền.

Mang đến hình ảnh người bán bánh tráng với đôi quang gánh quen thuộc của quê hương Tây Ninh, Huỳnh Thị Ngọc Hân không chỉ giới thiệu đặc sản địa phương, cô còn tái hiện hình ảnh những gánh hàng rong đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Nguyệt Yến và Nguyễn Huỳnh Anh Thư chọn áo bà ba để giới thiệu vẻ đẹp bình dị của miền Tây Nam Bộ. Phạm Hoàng Oanh duyên dáng trong tà áo tứ thân và đóa sen, gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ Bắc Bộ nền nã, thanh lịch.

Điểm nổi bật của Grand Arrival năm nay là tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa địa phương với tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ. (Ảnh: BTC)

Nhiều thí sinh còn khai thác các giá trị di sản văn hóa dân tộc, như Đinh Minh Anh gây ấn tượng với trang phục hầu đồng lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Hiếu Ngân cùng lựa chọn hình tượng Cô Đôi Thượng Ngàn, đưa những giá trị văn hóa truyền thống lên sân khấu bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Tinh thần tự hào dân tộc cũng được khắc họa rõ nét qua các phần trình diễn. Phan Bạch Kim Hảo mang đến thiết kế “Trưng Vương” lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng, còn Nguyễn Tuyết Nhi chọn tái hiện hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân thông qua tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc và hào khí lịch sử.

Bên cạnh những giá trị truyền thống, Grand Arrival 2026 cũng cho thấy hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, hiện đại và hội nhập qua màn trình diễn của Nguyễn Ngọc Phương Thảo khi thể hiện tinh thần của World Pickleball Championship 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, giới thiệu một Việt Nam năng động và kết nối với thế giới thông qua thể thao. Nguyễn Thị Diễm Quyên tạo bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh nữ tài xế xe công nghệ, mang đến một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại.

Một số thí sinh lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Emoura Phạm gây chú ý với hình ảnh vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu, còn Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến mang theo đàn kìm để giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật truyền thống.

(Ảnh: BTC)

Có thể thấy Grand Arrival vừa là nơi các thí sinh khoe sắc vừa là cơ hội cho họ giới thiệu văn hóa quê hương, câu chuyện cá nhân và những giá trị mà họ mong muốn lan tỏa đến cộng đồng.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết sau vòng sơ khảo, top 31 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện, các hoạt động đồng hành và những phần thi quan trọng của vòng chung kết toàn quốc, trước khi bước lên sân khấu đêm thi quyết định vào ngày 31/7./.

Người đẹp Yến Nhi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025 Tân Hoa hậu mong muốn có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để trở thành cây cầu kết nối thế giới với Việt Nam, không phải chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ.