Bốn nàng hậu đình đám cùng ngồi “ghế nóng” Miss Grand Vietnam 2026

Cùng với Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ban tổ chức Miss Grand Vietnam vừa công bố thêm những gương mặt sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cho mùa giải 2026.

Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” cuộc thi. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực thời trang hay điện ảnh. Cô từng bước khẳng định là người tạo được sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

“Hành trình của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là minh chứng cho sự bền bỉ, ý chí cầu tiến và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Những nỗ lực ấy đã giúp cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ và phát triển bản thân,” đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng trở lại ghế giám khảo. Song song với việc tham gia xây dựng và phát triển mùa giải Miss Grand Vietnam 2026 trong vai trò Giám đốc Điều hành, Hoa hậu Hoàng Phương cũng sẽ trực tiếp đánh giá, tuyển chọn những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu.

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Hoàng Phương được đánh giá có nhiều kinh nghiệm "thực chiến." (Ảnh: BTC)

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Hoàng Phương được đánh giá sở hữu vốn kinh nghiệm "thực chiến" phong phú từ các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế, từ kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh đến bản lĩnh sân khấu. Qua đó, người đẹp mang đến những góc nhìn chuyên môn toàn diện, khách quan và tiệm cận tiêu chí của một đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tiếp tục đồng hành cùng Miss Grand Vietnam trong mùa giải mới, diễn viên/doanh nhân Quốc Trường cũng là một trong những thành viên ban giám khảo năm nay. Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn được yêu thích, cùng kinh nghiệm điều hành và phát triển doanh nghiệp, Quốc Trường được kỳ vọng sẽ mang đến những đánh giá đa chiều về hình ảnh, tư duy, khả năng truyền cảm hứng cũng như tiềm năng phát triển của các thí sinh.

Ban tổ chức cũng công bố Nhật Kim Anh sẽ gia nhập hội đồng giám khảo mùa giải này, bởi hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, gặt hái thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và kinh doanh của cô sẽ góp phần tìm kiếm đại diện Việt Nam tiếp theo tranh tài ở đấu trường Miss Grand International 2026.

Theo lịch trình đã công bố, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 được tổ chức vào ngày 19/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi như The Grand Heat, The Grand Talent, The Grand Chat, phỏng vấn kín… Bên cạnh đó là các đêm trình diễn The Grand National Costume, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 31/7./.

Diễn viên, doanh nhân Quốc Trường cũng là một trong những thành viên ban giám khảo năm nay. (Ảnh: BTC)