Tìm giải pháp thúc đẩy quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số

Ngày 20/6, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm “Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số” trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3-năm 2026 và Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng.

Phát biểu đề dẫn, nhà báo Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng trong thời đại số, hình ảnh quốc gia không chỉ xuất hiện thông qua các kênh truyền hình truyền thống mà ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thông qua công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các hệ sinh thái truyền thông toàn cầu.

Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một đại sứ truyền thông, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, con người, thành tựu phát triển của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự phát biểu dẫn đề tại phiên thảo luận. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo nhà báo Nguyễn Thị Sự, sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia trong môi trường số. Những hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, thân thiện, sáng tạo, đổi mới, phát triển bền vững đã nhận được sự quan tâm của quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, chúng ta cũng đang đối mặt với không ít sự cạnh tranh về hình ảnh giữa các quốc gia.

Từ thực tế đó đòi hỏi chúng ta cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức thực hiện để có thể để công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đồng bộ, sáng tạo, thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới đó.

Tọa đàm đã tạo diễn đàn để các nhà chuyên gia, nhà quản lý, các cơ quan báo chí cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quốc gia hiện nay.

Các diễn giả tại tọa đàm. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Từ sự gợi mở đó, các diễn giả đã thảo luận để có thể nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn nội hàm của khái niệm hình ảnh Việt Nam, nhiệm vụ của báo chí, những giải pháp để phát huy năng lực sáng tạo báo chí và khả năng thích ứng làm chủ không gian số nhằm nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Trong phần đầu, nhận diện vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Nguyễn Văn Thuật có tham luận “Vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên số,” nguyên Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Paraguay Dương Quốc Thanh đã có tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá hình ảnh Việt Nam,” Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn có tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá hình ảnh Việt Nam”

Phiên thứ hai dành thời lượng để thảo luận về giải pháp, gồm tham luận “Giải pháp tăng cường quảng bá thương hiệu Việt và bảo vệ lợi ích quốc gia của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương; tham luận “Nói rõ, bảo vệ quan điểm, chính sách của Việt Nam: Kinh nghiệm thực tiễn từ Ban Biên tập tin đối ngoại” của nhà báo Nguyễn Hải Vân, Phó Trưởng Ban Biên tập tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam; “Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên môi trường số: Xu hướng, thách thức và khuyến nghị đối với báo chí trong kỷ nguyên truyền thông nền tảng” của Tiến sỹ Phan Văn Kiền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự tọa đàm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Thông tấn xã Việt Nam trong việc tổ chức tọa đàm, góp phần thúc đẩy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Sơn Hải)

Theo ông Lê Quốc Minh, trong hai ngày 19-20/6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 gồm 11 phiên làm việc, trong đó có phiên khai mạc, phiên bế mạc và 9 phiên thảo luận, tọa đàm chuyên sâu. Các nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thời sự của báo chí Việt Nam hiện nay, từ chiến lược phát triển tòa soạn trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế báo chí, bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đến truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Một điểm mới của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 là sự đồng hành, tham gia phụ trách một số phiên thảo luận của các cơ quan báo chí chủ lực như báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

“Sự tham gia này góp phần làm phong phú nội dung chương trình, mang đến nhiều câu chuyện thực tiễn, góc nhìn đa dạng về nghiệp vụ, quản trị tòa soạn, chuyển đổi số và phát triển mô hình báo chí trong bối cảnh mới,” ông Lê Quốc Minh nêu rõ./.

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Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)