Báo chí Việt Nam 2026: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Hội Báo toàn quốc với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" là không gian để người làm báo kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Vào 14h hôm nay (19/6), Hội Báo toàn quốc 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" sẽ chính thức khai mạc tại Hải Phòng.

Đây là hoạt động trọng điểm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026) gồm hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc và Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 với sự tham gia của các nhà báo đến từ Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đã chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về những điểm nổi bật của Hội Báo toàn quốc năm nay.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh của báo chí

- Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX là sự kiện nghề nghiệp được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí cả nước. Ông có đánh giá thế nào về chất lượng cũng như số lượng các tác phẩm dự giải năm nay?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Các tác phẩm dự Giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, tập trung vào các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, dư luận quan tâm trong năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Sơn Hải)

Trong đó, có một số mảng đề tài nổi bật như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các tuyến bài về sự kiện lớn của đất nước, các vấn đề thời sự tiêu biểu được quan tâm trong năm 2025, như: Lễ kỷ niệm A80, các đề tài về thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu.

Nhiều tác phẩm viết về bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát..., đã nêu được các dẫn chứng cụ thể chứng minh cho các quyết sách đang được triển khai đã có những hiệu quả trong thực tế. Các đề tài về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia được thể hiện phong phú.

Bên cạnh những phóng sự, điều tra phanh phui, phê phán những mặt tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước; một số tuyến bài về những người lao động, trí thức, doanh nhân nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ, được ghi nhận và đánh giá cao.

Hội Báo toàn quốc không chỉ là không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh cho thành phố hoa phượng đỏ mà còn là điểm hẹn tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc thông qua Giải Báo chí Quốc gia, tạo sân chơi văn hóa cho người làm báo trên cả nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Xin ông cho biết những điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay so với mùa giải năm trước là gì?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Giải Báo chí Quốc gia là sân chơi nghề nghiệp có quy mô lớn nhất, uy tín nhất đối với những người làm báo. Đây là nơi tập hợp những tác phẩm báo chí chất lượng nhất trong năm.

Mùa giải năm 2025 là một mùa giải tiếp nối nội dung, hình thức như các mùa giải khác, tuy nhiên năm nay có một số nét mới.

Ban tổ chức đã nhận được số lượng tác phẩm dự thi tương đối cao so với các năm. Mặc dù năm 2025 chúng ta vừa trải trải qua một giai đoạn sắp xếp tinh gọn lại các cơ quan báo chí, số lượng cơ quan báo chí giảm mạnh, số lượng nhà báo cũng có phần giảm, tuy nhiên số lượng tác phẩm dự thi vẫn đảm bảo được con số mà Ban tổ chức mong muốn và thậm chí ở một số thể loại đã vượt quá dự kiến của Ban tổ chức.

Chúng tôi nhận được rất nhiều tác phẩm có chất lượng cao, có sự đầu tư rất lớn của tác giả, của cơ quan báo chí, đặc biệt là xuất hiện rất nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện hiện đại, sử dụng nhiều công nghệ làm báo mới. Đây là mùa giải có số lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện nhiều nhất từ trước đến nay.

Với hai nhóm thể loại Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo năm nay được ban tổ chức đánh giá có nhiều tác phẩm quy mô lớn, đầu tư công phu, hấp dẫn và ứng dụng nhiều loại hình công nghệ, thể hiện rõ tính chất đa phương tiện, sáng tạo của báo chí.

Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

- Báo chí Việt Nam vừa trải qua dấu mốc 100 năm lịch sử. Mùa giải Báo chí Quốc gia năm 2025 thì có ý nghĩa như thế nào đối với nền báo chí trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Năm nay Giải Báo chí Quốc gia bước vào năm thứ 20, là một cột mốc rất quan trọng của một giải báo chí. Có thể nói Giải báo chí Quốc gia đã quy tụ những tác phẩm phản ánh đầy đủ các sự kiện lớn diễn ra trong năm, như một bức tranh, một tấm gương phản ánh những vấn đề, sự kiện của đất nước, đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế.

Bước vào mùa thứ 20, giải thưởng đã phản ánh được rất rõ bước tiến của báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ phản ánh chân thực đời sống xã hội mà còn thể hiện được các phương thức làm báo mới, các loại hình báo chí mới.

Chúng tôi thấy rằng giải ngày càng khẳng định uy tín, là một sân chơi nghề nghiệp đối với các nhà báo của cả nước, một sân chơi bổ ích, được quan tâm, sự tham gia nhiệt tình của các nhà báo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước và các bộ, ngành, các địa phương đều đánh giá rất cao vai trò, tác dụng của giải báo chí. Giải không chỉ tôn vinh, khen ngợi các tác phẩm mà đây cũng là dịp để nhìn nhận lại thực trạng tình hình của báo chí để có những giải pháp đầu tư nhiều hơn nữa cho báo chí.

Báo chí tinh gọn để mạnh mẽ hơn

- Hội Báo không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp. Ông có đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong giai đoạn hiện nay?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí đã đồng hành cùng đất nước qua nhiều thời kỳ. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đang có sự thay đổi với tốc độ chóng mặt trên tất cả mọi lĩnh vực.

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí đã tích cực phát huy được vai trò của mình, đó là thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời cũng là cầu nối để cho nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình lên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lên các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước.

Báo chí đã thực hiện rất tốt vai trò này trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là đã phản ánh đầy đủ, sinh động những thay đổi của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Có thể nói báo chí đã thực hiện rất tốt vai trò này trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là đã phản ánh đầy đủ, sinh động những thay đổi của đất nước, của từng địa phương, từng lĩnh vực, phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi số, cuộc cách mạng về xây dựng, về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn lại hệ thống chính trị, đặc biệt là việc đưa vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Các nhà báo, phóng viên đã đi vào các công trình, các dự án trọng điểm, thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất lâu dài, truyền thống lâu nay đó là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong xã hội như là vấn đề hàng giả, trốn thuế…

Có thể khẳng định báo chí đã theo kịp và phản ánh đầy đủ những sự kiện, những vấn đề của đất nước đang diễn ra trong giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi mạnh mẽ.

- Theo ông, người làm báo hiện nay cần phải có trang bị kỹ năng gì để vừa làm chủ được công nghệ, giữ vững được giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Trong giai đoạn hiện nay, các nhà báo, các cơ quan báo chí cần phải giữ vững được các giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam, phải có nhận thức chính trị, nền tảng tư tưởng vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp thật sự trong sáng, trung thực.

Đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, thì ngoài bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp thì mỗi nhà báo cần luôn luôn tự bồi dưỡng, tự nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng làm báo của mình, nhất là nắm vững những kỹ năng làm báo hiện đại, làm chủ được công nghệ làm báo hiện đại, để có thể có được những tác phẩm báo chí thực sự có chất lượng và đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của công chúng báo chí đang đòi hỏi ngày càng khắt khe.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các đại biểu tại Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

- Thưa ông, nhìn lại quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí trong một năm qua, ông có nhận định như thế nào về tính hiệu năng, hiệu quả của báo chí hiện nay?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí có thể nói rất là mạnh mẽ và triệt để. Tại các địa phương, chúng ta thấy là các cơ quan báo chí với các loại hình khác nhau đã tập hợp lại thành một cơ quan báo chí.

Tôi cho rằng sự ra đời của cơ quan báo, phát thanh, truyền hình tại địa phương là giải pháp tập trung nguồn lực hiệu quả, cả về tài lực, nhân lực, trụ sở…

Việc sáp nhập, hợp nhất không chỉ là con số cộng của các cơ quan báo chí mà còn là con số cộng của hiệu quả công việc. Chúng ta có một đội ngũ gọn hơn nhưng cũng tinh thông hơn, chuyên nghiệp hơn. Việc tinh gọn các cơ quan báo chí việc cần thiết, để đạt được mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra.

Tất nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, chúng ta thấy có những khó khăn, đó là việc nhiều nhà báo không thể làm nghề nữa. Tôi nghĩ đây là một cuộc cách mạng, đâu đó cần phải có sự hy sinh, song những vấn đề về mặt dân sinh cũng cần phải được sắp xếp hợp lý.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Báo chí năm 2026 - thay đổi để tồn tại và phát triển giữa cơn bão công nghệ Trước làn sóng AI làm thay đổi cách sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin, Tiến sỹ Vũ Hải Quang chia sẻ góc nhìn về những thách thức, cơ hội và chiến lược để báo chí Việt Nam phát triển bền vững.