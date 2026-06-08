Hội Báo toàn quốc 2026 mở diễn đàn thảo luận về việc sắp xếp các cơ quan báo chí

Theo Kế hoạch của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc 2026 chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 17-21/6.

Sự kiện được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Dự kiến, tham dự sự kiện có khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành, cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hội Báo quy tụ 100-120 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước. Tại đây, người làm nghề có cơ hội tiếp cận những ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đặc sắc.

Không gian hội báo được thiết kế với nhiều khu vực trọng tâm, nổi bật là khu trưng bày toàn cảnh báo chí với các sản phẩm báo chí tiêu biểu, khu chuyên đề “101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, cùng khu vực giới thiệu báo chí số và công nghệ làm báo hiện đại.

Trong khuôn khổ hội báo, nhiều giải thưởng uy tín cũng được trao tặng như giải gian trưng bày ấn tượng, giải bìa báo Tết đẹp, giải chương trình phát thanh/truyền hình ấn tượng và giải giao diện báo điện tử đẹp.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX (năm 2025) sẽ diễn ra vào tối 21/6 trong khuôn khổ sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2025 thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia, lan tỏa rộng rãi giá trị của những tác phẩm báo chí.

Một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, gồm 12 phiên thảo luận, trong đó có 2 phiên khai mạc và bế mạc cùng 10 phiên chuyên đề.

Diễn đàn tập trung thảo luận về chiến lược phát triển báo chí trong bối cảnh mới, đặc biệt sau Đại hội XIV của Đảng, sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, diễn đàn thảo luận chuyên ngành về Truyền hình, Phát thanh, Báo Đảng, Thông tấn; hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển…

Ngoài các hoạt động chuyên môn, chuỗi sự kiện còn có nhiều chương trình nghệ thuật bên lề giàu ý nghĩa như cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026.”

Các hoạt động triển lãm ảnh với chủ đề “Hải Phòng - Những góc nhìn báo chí” hay lễ dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng cũng góp phần làm phong phú thêm nội dung của chuỗi sự kiện./.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV được thông suốt, chính xác và kịp thời, phóng viên các cơ quan báo chí được tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin.