Việt Nam “gây thương nhớ” cho du khách quốc tế bằng cảnh sắc, di sản và ẩm thực

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, báo Le Parisien cuối tuần vừa đăng bài viết dài giới thiệu Việt Nam là một trong những quốc gia đáng khám phá nhất châu Á, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa lâu đời và nền ẩm thực được đánh giá thuộc hàng hấp dẫn nhất thế giới.

Theo Le Parisien, Việt Nam mang đến cho du khách cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác ngay từ những ngày đầu đặt chân tới đất nước hình chữ S.

Tờ báo đặc biệt ấn tượng với những thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận hay các ngôi đền, chùa cổ kính, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á với hơn 100 triệu dân.

Le Parisien cho rằng dù nhịp sống sôi động của Hà Nội với hàng triệu xe máy và tiếng còi xe có thể khiến du khách choáng ngợp lúc ban đầu, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người sẽ “phải lòng” Việt Nam bởi sự thân thiện của người dân và sức hấp dẫn của nền ẩm thực địa phương.

Le Parisien đánh giá Việt Nam là điểm đến khó có thể khám phá trọn vẹn chỉ trong một chuyến đi ngắn ngày. Với diện tích hơn 330.000km2 và trải dài từ Bắc xuống Nam, đất nước hình chữ S sở hữu sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và lịch sử. Tờ báo khuyến nghị du khách nên dành ít nhất 10 ngày để trải nghiệm đầy đủ vẻ đẹp của Việt Nam.

Trong số các điểm đến được giới thiệu, Hà Nội được xem là thiên đường ẩm thực đường phố. Le Parisien gợi ý du khách thưởng thức phở, bánh mỳ và càphê trứng trong khu phố cổ, đồng thời mô tả trải nghiệm ngồi thưởng thức cà phê tại “phố đường tàu” là một trong những nét độc đáo của Thủ đô.

Vịnh Hạ Long được tờ báo mô tả là một khung cảnh “huyền ảo,” với khoảng 2.000 đảo đá vôi phủ cây xanh nổi lên giữa làn sương mờ.

Theo Le Parisien, nghỉ đêm trên du thuyền là cách lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp và sự yên bình của một trong những vịnh biển nổi tiếng nhất thế giới.

Tỉnh Ninh Bình cũng được tờ báo của Pháp dành nhiều lời khen ngợi. Le Parisien gọi nơi đây là “Vịnh Hạ Long trên cạn” với hệ thống núi đá vôi, hồ nước và đồng lúa tạo nên khung cảnh ngoạn mục nhưng ít đông đúc hơn các điểm du lịch nổi tiếng khác. Le Parisien cho rằng đây là một trong những địa điểm quyến rũ nhất dành cho du khách yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm sự yên bình.

Tại miền Trung, cố đô Huế gây ấn tượng bởi quần thể kiến trúc đồ sộ của triều Nguyễn. Le Parisien đặc biệt nhấn mạnh quy mô của Hoàng thành Huế và những nỗ lực phục dựng sau chiến tranh, giúp du khách ngày nay có thể hình dung rõ nét về lịch sử của Việt Nam.

Bên cạnh đó, làng rau Trà Quế, thuộc thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng được giới thiệu là điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua các lớp học nấu ăn truyền thống.

Khép lại hành trình là phố cổ Hội An, nơi Le Parisien đánh giá là một trong những địa điểm lãng mạn và giàu bản sắc nhất Việt Nam. Tờ báo đặc biệt ấn tượng với khung cảnh hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng dòng sông Hoài và các tuyến phố cổ mỗi khi màn đêm buông xuống.

Theo Le Parisien, chính sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ, chiều sâu lịch sử, văn hóa đặc sắc và nền ẩm thực phong phú đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Việt Nam, giúp quốc gia Đông Nam Á ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích./.

Vì sao du lịch Việt Nam là “điểm sáng” giữa “bức tranh” ảm đạm của châu Á ? Du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng cao gấp 4 lần so với mức bình quân khu vực cùng kỳ.