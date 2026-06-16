Khu du lịch Sơn Tiên: Điểm đến 'tất cả trong một' cho các gia đình và cú hích cho kinh tế du lịch Đồng Nai

Với xu hướng lựa chọn các điểm đến dịch vụ tích hợp khép kín, khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai) đang trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các gia đình có trẻ nhỏ trong mùa hè này.

Sự phát triển đồng bộ của siêu tổ hợp này không chỉ giải bài toán vui chơi, nghỉ dưỡng an toàn cho du khách, mà còn đóng góp tích cực vào bức tranh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ của tỉnh nhà.

Sân chơi giải nhiệt an toàn và văn minh cho trẻ nhỏ

Nỗi băn khoăn lớn nhất của các bậc phụ huynh khi lựa chọn điểm du lịch mùa hè cho con trẻ chính là yếu tố an toàn và khoảng cách di chuyển. Tại Siêu công viên nước The Amazing Bay (Vịnh Kỳ Diệu) thuộc Sơn Tiên, hai bài toán này đều tìm thấy lời giải thỏa đáng.

Sở hữu bãi biển nhân tạo ngập tràn cát trắng mịn tự nhiên và nguồn nước được xử lý liên tục bằng công nghệ lọc hiện đại, nơi đây mang đến một đại dương thu nhỏ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe và làn da của trẻ nhỏ.

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, công viên nước được quy hoạch khoa học với các phân khu chức năng riêng biệt. Các bé nhỏ tuổi có thể thong thả cùng bố mẹ ngồi phao thả trôi trên "Dòng Sông Kỳ Diệu" hiền hòa uốn quanh khuôn viên mát rượi.

Đối với các cụm đường trượt khổng lồ, ban quản lý áp dụng quy định an toàn nghiêm ngặt: chỉ vận hành với phao nhóm 4 người hoặc phao đôi 2 người (tuyệt đối không đi nhóm 3 người để tránh mất cân bằng trọng lượng khi trượt). Quy định này giúp các bậc cha mẹ hoàn toàn yên tâm khi cho các con lớn thử thách bản thân.

Ngoài ra, tại các quầy lưu niệm luôn có sẵn các loại túi chống nước chuyên dụng cho điện thoại, giúp phụ huynh thoải mái mang máy xuống nước để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con mà không sợ hư hỏng thiết bị.

Khám phá Amazing World và trải nghiệm lưu trú độc đáo

Bên cạnh các hoạt động dưới nước, phân khu trò chơi trên cạn Amazing World là điểm đến tiếp theo giúp các bé nối dài chuỗi vận động và khám phá.

Nép mình dưới những mảng xanh mát rợp bóng cây cổ thụ, Amazing World sở hữu khu vui chơi liên hoàn trong nhà đầy màu sắc, giúp kích thích tư duy và thể lực của trẻ, tránh xa các thiết bị điện tử.

Kế cận đó là Phân khu văn hóa-sinh thái Đông Nam Bộ rộng tới 50ha với hồ điều hòa lộng gió, là không gian lý tưởng để cả gia đình cùng tản bộ, giúp các con học hỏi và thêm yêu thiên nhiên nguyên sơ.

Khu resort Bách Quả Thần Tiên với những căn villa hình trái cây ngộ nghĩnh ẩn mình giữa mảng xanh trong lành.

Để hành trình thêm trọn vẹn, hệ thống lưu trú khép kín tại Sơn Tiên mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi cho cả gia đình. Bên cạnh Amazing Island Resort với các villa hướng hồ sang trọng, resort Bách Quả Thần Tiên đặc biệt thu hút các bé nhờ những căn biệt thự được thiết kế theo hình dáng các loại trái cây nhiệt đới ngộ nghĩnh, hòa mình vào không gian xanh mát. Đồng thời, tiêu chí "Du lịch xanh - Không rác thải nhựa" được áp dụng trên toàn hệ thống, góp phần giữ gìn môi trường trong lành, sạch đẹp và an toàn cho sức khỏe du khách.

Đòn bẩy kinh tế và cẩm nang dịch chuyển thuận tiện

Sơn Tiên không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch phía Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Đồng Nai. Dự án thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ-du lịch, tạo hàng nghìn việc làm và góp phần phát triển các ngành dịch vụ liên quan như lưu trú, vận tải và ẩm thực. Thông tin về các chương trình lễ hội, ưu đãi mùa hè và combo dành cho gia đình luôn được cập nhật thường xuyên trên Fanpage và Website Sơn Tiên.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Sơn Tiên sở hữu vị trí thuận tiện, chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45-60 phút di chuyển bằng ôtô hoặc xe máy. Quãng đường ngắn giúp các bé hạn chế mệt mỏi, say xe và có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến vui chơi. Để hành trình thuận lợi hơn, phụ huynh nên tham khảo trước hướng dẫn đường đi và lựa chọn thời gian phù hợp.

Với không gian giải trí an toàn, văn minh, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, Sơn Tiên hứa hẹn mang đến cho cả gia đình một mùa hè đáng nhớ, tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực./.

Thông tin liên hệ: Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên Địa chỉ: Khu du lịch Sơn Tiên, QL51, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai Hotline: 1900 633 087