Ngồi thuyền thúng giữa rừng dừa Cẩm Thanh: Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bãi biển trải dài, những cây cầu nổi tiếng hay bán đảo Sơn Trà xanh mát. Thế nhưng, bên cạnh những sản phẩm du lịch quen thuộc, thành phố bên sông Hàn còn sở hữu một trải nghiệm rất khác biệt: ngồi thuyền thúng len lỏi giữa rừng dừa nước Cẩm Thanh.

Đây không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí mà còn là hành trình khám phá văn hóa sông nước đặc trưng của miền Trung, nơi du khách được hòa mình vào đời sống bản địa và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái ven sông.

Từ phương tiện mưu sinh thành sản phẩm du lịch đặc sắc

Thuyền thúng, hay còn gọi là thúng chai, từ lâu đã gắn bó với đời sống ngư dân miền Trung. Được đan bằng tre, có hình tròn như chiếc rổ khổng lồ và phủ nhựa chống thấm, thuyền thúng từng là phương tiện đánh bắt quen thuộc của người dân vùng ven biển.

Ngày nay, những chiếc thúng chai ấy đã trở thành biểu tượng du lịch của khu vực Cẩm Thanh, thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái rừng dừa nước Bảy Mẫu rộng gần 100ha, được ví như "miền Tây thu nhỏ" giữa miền Trung. Không gian sông nước xanh mát cùng những hàng dừa nước trải dài đã tạo điều kiện lý tưởng để phát triển loại hình du lịch trải nghiệm bằng thuyền thúng.

Trải nghiệm thuyền thúng thường bắt đầu từ các bến du lịch ven sông. Mỗi chiếc thúng chở từ hai đến ba du khách, được người dân địa phương trực tiếp chèo lái.

Khi thuyền rời bến, du khách sẽ được đưa vào những con lạch nhỏ uốn lượn giữa rừng dừa nước. Hai bên là những tán dừa xanh mướt đan xen, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thanh bình và mát mẻ. Khác với cảm giác nhộn nhịp của phố cổ hay các bãi biển đông đúc, hành trình trên thuyền thúng mang đến sự thư thái, giúp du khách chậm lại để cảm nhận thiên nhiên.

Du khách lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng nhỏ khám phá làng dừa Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhiều du khách ví trải nghiệm này giống như một chuyến du ngoạn vào mê cung xanh giữa lòng miền Trung. Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước, tiếng gió luồn qua những tán dừa cùng nhịp sống bình dị của người dân địa phương tạo nên một không gian khác biệt so với những điểm du lịch đô thị hiện đại.

Điểm nhấn khiến du lịch thuyền thúng trở nên nổi tiếng chính là các màn trình diễn kỹ năng điều khiển thúng chai của người dân địa phương.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trên sông nước, các tay chèo có thể xoay chiếc thúng tròn với tốc độ cao ngay trên mặt nước mà vẫn giữ được thăng bằng. Những màn biểu diễn này thường được gọi là "múa thúng," thu hút sự thích thú của du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, nhiều người còn được trực tiếp thử chèo thúng, trải nghiệm cảm giác giữ thăng bằng trên chiếc thuyền đặc biệt vốn được xem là biểu tượng của ngư dân miền Trung. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như quăng chài bắt cá, câu cua, câu cá hay tham gia các trò chơi dân gian trên sông.

Khám phá văn hóa bản địa từ những điều giản dị

Một trong những giá trị lớn nhất của trải nghiệm thuyền thúng không nằm ở cảnh quan mà ở sự kết nối với cộng đồng địa phương.

Trong suốt hành trình, du khách được nghe người chèo thuyền kể về lịch sử hình thành rừng dừa nước, câu chuyện mưu sinh của cư dân vùng cửa sông và những thay đổi của địa phương khi phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều hộ dân trước đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản nay có thêm nguồn thu nhập từ việc đưa khách tham quan.

Người dân địa phương tái hiện cảnh quăng chài đánh cá để phục vụ du khách ở làng dừa Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngoài ra, du khách còn được tận mắt chứng kiến cách người dân làm các món quà lưu niệm từ lá dừa như cào cào, nhẫn, vòng tay hay chiếc mũ nhỏ xinh. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng nét khéo léo và sự thân thiện của người dân xứ Quảng.

Trong xu hướng du lịch hiện nay, du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính kết nối và cảm xúc thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Chính vì vậy, các sản phẩm du lịch cộng đồng như thuyền thúng Cẩm Thanh ngày càng được yêu thích.

Không phải ngẫu nhiên mà làng Cẩm Thanh được Tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Bên cạnh cảnh quan sinh thái đặc sắc, nơi đây còn ghi dấu ấn bởi khả năng bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa và phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng dân cư.

Với du khách đến Đà Nẵng, đặc biệt là những người yêu thích khám phá văn hóa địa phương, hành trình ngồi thuyền thúng giữa rừng dừa nước là trải nghiệm đáng thử ít nhất một lần. Đó không chỉ là chuyến du ngoạn trên sông nước mà còn là cơ hội cảm nhận nhịp sống bình dị của cư dân miền Trung, nơi những chiếc thúng chai mộc mạc vẫn đang kể câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc./.

Lênh đênh 'đặc sản' thuyền thúng ở Cẩm Thanh Sự giao hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa và sự thân thiện của con người ở làng dừa Cẩm Thanh chính là sức hấp dẫn với bất kỳ ai khi đến với điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng này.

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