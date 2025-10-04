Khám phá rừng dừa Cẩm Thanh – Top 50 làng đẹp nhất thế giới

Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An – ngôi làng Việt Nam vừa được Forbes vinh danh Top 50 làng đẹp nhất thế giới, mang đến trải nghiệm du lịch sông nước khó quên.

Nhắc đến Hội An, nhiều người nghĩ ngay đến những mái ngói rêu phong của phố cổ. Nhưng chỉ cách trung tâm vài cây số, vẫn còn một Hội An rất khác: xanh mướt, tĩnh lặng và đầy sức sống. Đó là làng Cẩm Thanh, nơi rừng dừa nước Bảy Mẫu trải dài bên bờ sông, gắn bó với bao thế hệ cư dân xứ Quảng.

Tháng 9/2025, làng Cẩm Thanh đã được Tạp chí Forbes đưa vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, do Unforgettable Travel Company bình chọn. Đây là lần đầu tiên một làng sinh thái của Việt Nam được ghi danh, khẳng định sức hút đặc biệt của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Đến rừng dừa Bảy Mẫu, du khách sẽ ngồi trên chiếc thuyền thúng tròn xinh, len lỏi giữa những con rạch uốn quanh. Chỉ cần buông tay chèo, bạn có thể nghe tiếng gió vi vu, tiếng lá dừa xào xạc – một bản hòa ca của sông nước./.