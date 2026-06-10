Cao điểm du lịch Hè: “Đổi gió” với những cung đường “road trip”

Giữa cao điểm Hè, chọn “né” áp lực từ giá vé máy bay, tránh các phương tiện công cộng đông đúc… để chủ động về thời gian và tiết kiệm chi phí, nhiều du khách Việt đang có xu hướng lựa chọn “road trip” (du lịch chủ động bằng xe tự lái).

Loại hình này hấp dẫn nhờ có nhiều bất ngờ thú vị trên cả hành trình lẫn đích đến. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng km đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi thông tin, báo cáo Travel Predictions 2026 của nền tảng cho thấy 93% du khách Việt Nam chia sẻ “road trip” hấp dẫn họ nhờ sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới; 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn. Theo đó, đại diện Booking.com gợi ý những cung đường có điểm đến giúp người Việt “giải nhiệt” ngày Hè.

Điểm đến dành cho gia đình có trẻ em

Bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm của các em nhỏ, nhiều gia đình muốn tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, từ việc khám phá những dãy núi đá vôi hùng vĩ đến tận hưởng những ngày thong dong bên bờ biển… giúp mang đến sự cân bằng giữa khám phá và nghỉ ngơi, cho phép du khách dành thời gian chất lượng bên gia đình.

Cách Hà Nội chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển, Ninh Bình sở hữu những dòng sông uốn lượn thơ mộng giữa các thung lũng đá vôi, êm đềm chảy dưới chân núi đá và len lỏi vào hệ thống hang động được hình thành qua hàng triệu năm.

Chùa Bích Động, Ninh Bình. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Sự kết hợp giữa thiên nhiên sống động và những lớp trầm tích lịch sử khiến di sản này trở thành điểm đến lý tưởng cho hành trình thưởng ngoạn thay vì chỉ “check-in” từng cái tên trong danh sách điểm đến.

Ở Ninh Bình có nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái được thiết kế theo phong cách làng quê Bắc Bộ truyền thống, gần gũi thiên nhiên hay nằm gần nhiều danh lam thắng cảnh nổi bật của địa phương như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Emeralda Resort Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương (có khu lưu trú sinh thái ngay trong rừng)...

Cách Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển, ít nơi nào tại Việt Nam mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình như Hội An. Địa danh được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới này nổi tiếng với phố cổ đèn lồng lung linh, bề dày văn hóa truyền thống đặc sắc cùng không gian bình yên mà trẻ nhỏ cùng gia đình có thể dễ dàng tự khám phá bằng đi bộ hay đạp xe.

Ngay gần đó, bãi biển An Bàng với dải cát mịn và làn nước trong xanh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho kỳ nghỉ của cả gia đình. Ở khu vực này có nhiều homestay, villa, resort cao cấp với thiết kế hiện đại, theo phong cách tropical (nhiệt đới), hay những nơi lưu trú lấy cảm hứng từ di sản, nằm giữa những khu vườn xanh mướt và có kiến trúc gỗ truyền thống…

Hoa hậu Tiểu Vy quảng bá điểm đến quê nhà Hội An. (Ảnh: CTV)

Hồ Tràm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2,5 tiếng di chuyển sở hữu dải bờ biển yên bình được bao quanh bởi những hàng phi lao xanh mát và bãi cát dài thoáng đãng.

Biển êm, hải sản tươi ngon và nhịp sống chậm rãi tạo nên cảm giác hoàn toàn khác biệt với những náo nhiệt phố thị. Dành cho các gia đình muốn tận hưởng một kỳ nghỉ biển thực thụ mà không quá đông đúc, Hồ Tràm là lựa chọn đáng cân nhắc.

Các nhóm bạn hay Gen Z đi đâu?

Có những chuyến đi thú vị nhất khi có hội bạn, để cùng nhau dừng chân thưởng thức ly càphê ven đường và khởi đầu một hành trình ngắm cảnh hay chụp hình ngẫu hứng, và nhâm nhi những món ăn địa phương… Tất cả mọi khoảnh khắc đều có thể là trải nghiệm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi. Vì thế, có những điểm đến dường như được “sinh ra” để dành cho các nhóm bạn đang muốn cùng nhau lưu giữ kỷ niệm, ghi dấu thanh xuân.

Mai Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) cách Hà Nội khoảng 3,5 tiếng di chuyển. Thung lũng Mai Châu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên của những cánh đồng lúa, những ngọn đồi rợp bóng cây xanh và bản làng với những ngôi nhà sàn của người Thái Trắng vẫn vẹn nguyên nhịp sống thong dong.

Đạp xe dưới hoàng hôn Mai Châu. (Ảnh: CTV)

Các hoạt động như đạp xe qua các bản làng, dạo chơi chợ địa phương, thưởng thức những bữa ăn truyền thống và khép lại ngày dài bằng những điệu múa truyền thống của bà con dân bản sẽ là những trải nghiệm giúp gắn kết tự nhiên các thành viên trong nhóm. Ở Mai Châu không chỉ có các homestay cộng đồng mà còn có những khu nghỉ dưỡng view cánh đồng đẹp mê.

Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5-6 tiếng di chuyển, Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến yêu thích của các nhóm bạn muốn tìm kiếm không khí mát mẻ, những chuyến phiêu lưu ngoài thiên nhiên và văn hóa càphê sôi động.

Đến thành phố ngàn hoa, du khách có thể dành trọn ngày dài ở các quán càphê đặc sản, khám phá những cánh rừng thông và thác nước hùng vĩ, ghé thăm vườn hoa, hoặc cùng nhau quây quần bên bữa tiệc nướng ấm áp khi trời lạnh hơn về đêm.

Đi du lịch theo nhóm, du khách có thể lựa chọn lưu trú những căn biệt thự được phục dựng tỉ mỉ theo kiến trúc Pháp cổ, ngắm rừng thông xanh mướt và cùng sưởi ấm bên chiếc lò sưởi, hay những ngôi nhà gỗ dễ thương, homestay cá tính…

Huế, cách Đà Nẵng khoảng một tiếng di chuyển qua đèo Hải Vân. Cung đường lái xe Đà Nẵng - Huế qua đèo Hải Vân này mang đến khung cảnh biển ngoạn mục cùng pháo đài cổ từ thời Pháp trên đỉnh đèo, khiến chính cung đường trở thành một phần đáng nhớ.

Đến Huế không thể bỏ qua tham quan các công trình kiến trúc cung đình. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Không chỉ dừng lại ở các công trình kiến trúc cung đình, Huế còn mời gọi các nhóm du khách khám phá những khu chợ địa phương sầm uất, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương như bún bò Huế, bánh khoái, hay các quán càphê ven sông và cả những góc nhỏ “bí mật” của vùng đất cố đô.

Các nhóm bạn có thể lựa chọn lưu trú tại các khách sạn trong trung tâm thành phố để thuận tiện di chuyển tham quan Đại Nội cổ kính, các quán ăn và quán càphê đậm chất Huế. Hoặc nếu muốn về miền di sản cố đô nhưng vẫn được trải nghiệm chèo thuyền kayak, đạp xe và ngắm hoàng hôn dần buông trên đầm phá Tam Giang, có thể chọn một khu nghỉ dưỡng để khép hành trình được cùng nhau rong ruổi trên đường.

Các cặp đôi "chạy trốn" về đâu?

Một chuyến road trip mang đến khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau mà không bị làm phiền là điều mà nhiều cặp đôi luôn tìm kiếm. Cách Hà Nội khoảng 1,5 tiếng di chuyển, với các cặp đôi muốn “chạy trốn” đô thị, Tam Đảo mang đến không gian nghỉ dưỡng núi rừng lãng mạn mà chỉ cách Hà Nội một quãng lái xe ngắn.

Những phế tích kiến trúc từ thời Pháp thuộc phủ đầy rêu phong tô điểm đôi phần quyến rũ cho nơi này, và những con đường mòn ít người biết đến có thể mở ra cơ hội cho các cặp đôi sánh bước tận hưởng thiên nhiên xung quanh.

Được ví như “Sa Pa thu nhỏ,” thị trấn du lịch Tam Đảo sở hữu khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. (Ảnh: TTXVN)

Tam Đảo giờ đây có rất nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng phù hợp nhu cầu, có cả những không gian mang đậm phong cách Pháp ẩn hiện giữa những tầng mây, sở hữu những ban công riêng tư hướng tầm nhìn xuống toàn cảnh thị trấn bên dưới.

Ẩn mình sâu trong một thung lũng rừng rậm được bao bọc bởi những ngọn đồi rợp bóng cây, cách Đà Nẵng khoảng 1,5 tiếng di chuyển, thánh địa Mỹ Sơn là quần thể đền tháp Chăm cổ kính được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, có niên đại từ thế kỷ thứ IV.

Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho các cặp đôi yêu thích lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm với nhịp điệu chậm rãi. Thay vì lái xe quay trở lại thành phố vùng duyên hải, các cặp đôi muốn tận hưởng cảm giác tĩnh lặng có thể lựa chọn lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng chỉ cách thánh địa vài phút di chuyển.

Mũi Né (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) nằm ở điểm cuối của cung đường ven biển tuyệt đẹp xuyên qua tỉnh Bình Thuận cũ, nơi những đường bờ biển trải dài, những hàng cọ rủ bóng và tầm nhìn hướng biển bao la cộng hưởng tạo nên không gian thư thái cho chuyến "trốn phố" lãng mạn.

Các cặp đôi có thể dành những buổi sáng cùng nhau thong thả ngắm bình minh nhô lên ngoài khơi xa, tản bộ chậm rãi dọc theo bờ biển, và khép lại ngày dài bằng bữa tối lãng mạn với hải sản tươi ngon ngay cạnh biển./.

Bàu trắng ở Mũi Né. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Caravan: Xu hướng cho những trải nghiệm "đi để sống" thay vì "đi để nghỉ" Khi du khách không chỉ tìm kiếm sự nghỉ ngơi, mà muốn thử thách bản thân, kết nối điểm đến bằng chính nhịp lái của mình, Caravan trở thành xu hướng được lựa chọn “đi để sống” thay vì chỉ “đi để nghỉ.”