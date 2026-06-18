Lai Châu triển khai chương trình kích cầu, tạo đà bứt phá cho du lịch xanh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Lai Châu-Chạm mây Tây Bắc, đón hè mát lành,” hướng tới thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9/2026, tập trung khai thác và làm mới hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Trọng tâm là các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên, gắn với lòng hồ, hang động và thác nước. Các sản phẩm du lịch cũng sẽ được kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái OCOP, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, qua đó gia tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn cho điểm đến.

Trong không gian phát triển đó, nhiều điểm đến đã định hình thương hiệu tiếp tục được đưa vào khai thác mạnh như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, hay các điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm nổi bật như Cầu kính Rồng Mây và cung đèo Ô Quy Hồ.

Hệ sinh thái du lịch mạo hiểm và khám phá tiếp tục được định vị với các đỉnh núi nổi tiếng như Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn và Pu Si Lung, cùng hệ thống hang động PuSamCap.

Lai Châu đa dạng sản phẩm du lịch trải nghiệm phục vụ du khách mùa hè 2026. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lai Châu)

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình kích cầu là việc khuyến khích doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch trên địa bàn xây dựng các gói ưu đãi, giảm giá dịch vụ, combo trải nghiệm trọn gói và tăng cường các hoạt động tương tác dành cho du khách. Đây được xem là giải pháp trực tiếp nhằm kích thích nhu cầu du lịch nội địa trong mùa cao điểm hè.

Song song với đó, Lai Châu đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số và mạng xã hội, kết hợp truyền thông đa kênh nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến “xanh-bản sắc-khác biệt”. Tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh, tạo nền tảng giữ chân du khách lâu hơn và nâng cao mức chi tiêu.

Chương trình kích cầu du lịch hè 2026 được triển khai trong bối cảnh Lai Châu đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới của ngành du lịch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng xanh, bền vững, khác biệt và giàu bản sắc.

Những năm gần đây, du lịch Lai Châu ghi nhận bước tăng trưởng rõ nét, với hàng triệu lượt khách mỗi giai đoạn và doanh thu ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 25 khu, điểm du lịch được công nhận, trong đó nhiều điểm đến đã trở thành thương hiệu của du lịch Tây Bắc.

Không chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ, Lai Châu còn sở hữu lợi thế đặc biệt về văn hóa khi là nơi sinh sống của 20 dân tộc, tạo nên kho tàng lễ hội, ẩm thực, nghề truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng-sản phẩm được xác định là mũi nhọn trong chiến lược dài hạn của tỉnh.

Với chương trình kích cầu hè 2026, Lai Châu kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tạo cú hích quan trọng để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn tới./.

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