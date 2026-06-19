Chợ Mây - phiên chợ độc đáo trên đỉnh Núi Cấm

Giữa không gian bảng lảng sương mờ của núi Cấm - ngọn núi cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có một phiên chợ đặc biệt chỉ họp trong vài giờ mỗi sáng sớm. Người dân địa phương gọi nơi ấy bằng cái tên rất thơ: chợ Mây.

Không ồn ào, náo nhiệt như những khu chợ miền xuôi, chợ Mây trên đỉnh núi Cấm (An Giang) mang đến cho du khách cảm giác như đang bước vào một bức tranh thủy mặc, nơi cuộc sống thường nhật hòa quyện với mây trời và núi rừng.

Núi Cấm, hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, nằm ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, có độ cao khoảng 710-715m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn huyền thoại, được ví như “nóc nhà miền Tây.”

Khí hậu quanh năm mát mẻ cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đã biến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh và sinh thái nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ.

Nếu nhiều du khách tìm đến Núi Cấm để viếng chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn hay chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc khổng lồ, thì những người yêu trải nghiệm lại háo hức thức dậy từ tinh mơ để kịp ghé thăm chợ Mây - phiên chợ được xem là độc nhất vô nhị của miền Tây Nam Bộ.

Phiên chợ giữa biển mây

Chợ Mây nằm gần hồ Thủy Liêm, giữa quần thể du lịch trên đỉnh Núi Cấm. Cái tên “chợ Mây” xuất phát từ chính đặc điểm tự nhiên của nơi đây. Vào sáng sớm, khi những làn sương dày đặc còn phủ kín các triền núi, cả khu chợ như chìm trong biển mây trắng xóa. Người bán, người mua, những gánh hàng rong thấp thoáng trong màn sương tạo nên khung cảnh vừa thực vừa ảo, khiến nhiều du khách có cảm giác như đang lạc vào một phiên chợ vùng cao Tây Bắc hơn là giữa miền Tây sông nước.

Bà Neàng Phôn tại ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm (An Giang) bán hàng tại chợ Mây. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khác với những khu chợ thông thường, chợ Mây bắt đầu từ lúc trời chưa sáng hẳn. Khi tiếng gà gáy vang lên giữa núi rừng, các tiểu thương đã gánh hàng lên đỉnh núi để chuẩn bị buôn bán. Phần lớn họ là người dân địa phương, trong đó có nhiều phụ nữ Khmer sinh sống dưới chân núi. Những gánh hàng đơn sơ chất đầy rau rừng, trái cây, bánh dân gian, đặc sản địa phương được bày bán trên bãi cỏ rộng giữa không gian khoáng đạt của đỉnh núi.

Điều đặc biệt là phiên chợ chỉ kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Sau khi tan chợ, các tiểu thương lại quẩy gánh đi khắp khu vực đỉnh núi hoặc trở về nhà dưới chân núi. Chính sự ngắn ngủi ấy khiến chợ Mây trở thành một trải nghiệm đáng giá đối với những ai muốn cảm nhận nhịp sống bản địa chân thực nhất.

Nơi lưu giữ hồn quê vùng Bảy Núi

Dạo bước giữa chợ Mây, du khách dễ dàng bắt gặp những sản vật mang đậm dấu ấn vùng Thất Sơn. Đó có thể là các loại rau rừng tươi xanh được hái từ sườn núi, những món bánh dân gian Nam Bộ, trái cây theo mùa hay các món ăn dân dã quen thuộc của người dân An Giang.

Từ hai, ba giờ sáng, người dân núi Cấm gánh hàng hóa đến chợ Mây cho kịp giờ nhóm chợ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, chợ Mây còn phản ánh nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng Bảy Núi. Những câu chuyện đời thường, tiếng cười nói mộc mạc, hình ảnh những đôi quang gánh và phong cách buôn bán chân chất tạo nên một không gian văn hóa sống động. Nhiều du khách cho biết điều họ nhớ nhất sau chuyến đi không phải là món quà mua được, mà chính là cảm giác gần gũi và bình yên khi ngồi thưởng thức bữa sáng giữa biển mây trên đỉnh núi.

Trong những năm gần đây, chợ Mây trở thành địa điểm "săn mây" nổi tiếng của du khách trẻ. Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi ánh bình minh vừa ló rạng và những lớp sương vẫn còn bao phủ khắp đỉnh núi.

Từ khu vực chợ, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm hồ Thủy Liêm xanh biếc, tượng Phật Di Lặc uy nghi, chùa Vạn Linh thanh tịnh cùng những dãy núi trùng điệp phía xa. Trong tiết trời se lạnh hiếm có của miền Tây, khung cảnh ấy mang đến cảm giác thư thái đặc biệt mà khó nơi nào có được.

Để lên đỉnh Núi Cấm, du khách có thể lựa chọn đi xe máy, ôtô theo đường núi hoặc sử dụng hệ thống cáp treo dài khoảng 3,5km. Từ cabin cáp treo, toàn bộ khung cảnh núi rừng Thất Sơn hiện ra ngoạn mục./.

Du lịch An Giang hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế Sau hợp nhất, An Giang sở hữu nhiều địa danh du lịch tầm cỡ nổi tiếng trong và ngoài nước, từ “vùng đất bảy núi” cùng “biển đảo” trở thành điểm sáng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.