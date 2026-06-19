Quảng Ninh: Du lịch biển đảo hấp dẫn du khách dịp Hè nắng nóng

Mùa Hè năm 2026, du lịch biển đảo tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tại ở đặc khu Vân Đồn và Cô Tô ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026, đặc khu Cô Tô đã đón hơn 145.000 lượt du khách, trong đó có 1.666 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 490 tỷ đồng, bằng 132,77% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 37% kế hoạch năm 2026.

Tại đặc khu Vân Đồn, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt (tăng 64,5%), doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng (tăng 86%).

Điều này cho thấy xu hướng du khách không chỉ đến đông hơn mà còn lưu trú dài ngày và trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn.

Vào các ngày cuối tuần, Bến cảng quốc tế Ao Tiên luôn nhộn nhịp khi đón từ 20.000-25.000 lượt du khách di chuyển ra các tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu và Ngọc Vừng.

Riêng tại tuyến đảo Minh Châu-Quan Lạn, lượng khách ghi nhận tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, các phòng lưu trú của hệ thống khách sạn, homestay thường kín từ sớm.

Nhiều khu nghỉ dưỡng lớn như Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn hay Angsana Quan Lạn liên tục duy trì công suất phòng ở mức cao từ 75-85%.

Sức hút của du lịch biển đảo Quảng Ninh đến từ lợi thế cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, môi trường trong lành cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư nâng cấp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp vận tải biển đã chủ động mở rộng và nâng cấp phương tiện chất lượng cao.

Việc đưa vào khai thác các tuyến tàu cao tốc mới (như tuyến Ao Tiên-Minh Châu) đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm các dịch vụ trọn gói khép kín từ vận tải, lưu trú đến vui chơi, giải trí.

Những hòn đảo xanh, hoang sơ thu hút đông du khách đến Cô Tô. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng biển truyền thống, xu hướng du lịch năm nay có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang dòng sản phẩm trải nghiệm văn hóa địa phương.

Du khách có xu hướng tìm kiếm các hoạt động khám phá đời sống ngư dân, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, hoặc tham quan không gian thanh bình tại đảo Ngọc Vừng.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn thông tin, để hiện thực hóa mục tiêu đón 3,4 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 6.700 tỷ đồng trong năm 2026, địa phương đang tập trung phê duyệt và triển khai thí điểm nhiều mô hình sản phẩm mới, tiêu biểu là du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản.

Đây được kỳ vọng sẽ là sản phẩm khác biệt, mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Song song với việc phát triển sản phẩm và kích cầu du lịch, công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn cho du khách đang được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng.

Các địa phương đã đồng bộ triển khai rà soát cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong mùa cao điểm.

Đặc biệt, Vân Đồn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng điểm đến du lịch xanh, thông minh thông qua các giải pháp chuyển đổi số. Địa phương đã hoàn thành cập nhật dữ liệu du lịch lên hệ thống điều hành thông minh (IOC) phục vụ công tác quản lý, triển khai tiện ích thanh toán bằng mã QR dành riêng cho khách Trung Quốc.

Với sự đầu tư bài bản và quyết tâm đổi mới trong quản lý, du lịch biển đảo Quảng Ninh đang tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển đảo hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực phía Bắc.

Trong 5 tháng đầu của năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi đón trên 10,1 triệu lượt khách. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc./.

Ngành du lịch Quảng Ninh nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến tại nhiều khu vực giàu tiềm năng như Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Australia và Trung Đông - hướng đi phù hợp nhằm giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ.