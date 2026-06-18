Cửa biển Thuận An: Từ vùng đất lịch sử đến điểm hẹn du lịch mới của Huế

Nhắc đến Huế, nhiều người thường nghĩ ngay đến Kinh thành cổ kính, sông Hương thơ mộng hay những lăng tẩm trầm mặc mang dấu ấn triều Nguyễn. Thế nhưng, ở phía Đông thành phố, nơi dòng sông Hương hòa mình vào phá Tam Giang trước khi đổ ra biển lớn, cửa biển Thuận An đang dần trở thành một không gian du lịch mới đầy tiềm năng của xứ Huế.

Không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ của biển cả và đầm phá, Thuận An còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và đang được “đánh thức” mạnh mẽ nhờ những công trình hạ tầng hiện đại.

Dấu ấn lịch sử nơi cửa ngõ Kinh đô

Cửa biển Thuận An xuất hiện trong sử sách từ đầu thế kỷ XV với tên gọi ban đầu là cửa Eo dưới thời nhà Hồ. Trải qua nhiều biến động lịch sử, nơi đây dần trở thành vị trí chiến lược quan trọng của vùng đất Thuận Hóa.

Dưới thời các chúa Nguyễn vào thế kỷ 17-18, Thuận An là thủy lộ chính của ba con sông Hương, Bồ và Ô Lâu, giữ vai trò cửa ngõ tiến vào thủ phủ của các chúa Nguyễn. Đồng thời, nơi đây còn là cửa khẩu quốc tế sầm uất, kiểm soát tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào buôn bán ở thương cảng Thanh Hà-Bao Vinh.

Năm 1813, vua Gia Long chính thức đổi tên cửa biển thành Thuận An với ý nghĩa “cửa biển an toàn, thuận lợi”. Vẻ đẹp của vùng đất này cũng từng được vua Thiệu Trị xếp vào “Thần kinh nhị thập cảnh” - 20 thắng cảnh nổi tiếng của xứ Huế.

Trong lịch sử, Thuận An từng được xem là cửa biển trọng yếu bậc nhất của Kinh đô Huế. Triều đình nhà Nguyễn đã xây dựng tại đây hệ thống phòng thủ quy mô với những công trình như Trấn Hải Thành, pháo đài Hòa Duân cùng nhiều đồn lũy liên hoàn trên sông và trên bộ để bảo vệ kinh thành.

Ngày nay, những dấu tích lịch sử ấy vẫn hiện diện như minh chứng cho một vùng đất từng giữ vị trí chiến lược quan trọng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Vẻ đẹp giao hòa giữa biển, đầm phá và nhịp sống làng chài

Đông đảo người dân và du khách đến bãi biển Thuận An, thành phố Huế vui chơi và tắm biển. (Ảnh: Nguyên Lý/ TTXVN)

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km, cửa biển Thuận An sở hữu cảnh quan hiếm nơi nào có được khi hội tụ đầy đủ biển Đông, phá Tam Giang và hệ thống đầm phá rộng lớn.

Nơi đây mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên của những làng chài ven biển với bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh và những rặng phi lao đung đưa trong gió biển. Bình minh trên phá Tam Giang hay khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước luôn tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Đến Thuận An, du khách không chỉ được tắm biển, cắm trại hay nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống ngư dân địa phương. Những chuyến chèo thuyền trên phá Tam Giang, theo chân ngư dân thu hoạch thủy sản hay ngắm nhìn nhịp sống mưu sinh giữa mênh mông sóng nước mang lại cảm giác chân thực và gần gũi.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, vùng đất Thuận An-Hải Dương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. “Lễ hội cầu ngư” được tổ chức thường niên là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu của cư dân miền biển, thể hiện ước vọng về mùa biển bình an, tôm cá đầy khoang.

Du khách cũng có thể ghé thăm những địa điểm mang đậm dấu ấn tâm linh và lịch sử như Trấn Hải Đài, miếu Thai Dương Phu Nhân (miếu bà Giàng) - ngôi miếu cổ linh thiêng gắn với nhiều giai thoại kỳ bí trong dân gian.

Hạ tầng hiện đại mở ra cơ hội phát triển du lịch

Nếu như trước đây, việc đi lại ở khu vực cửa biển Thuận An gặp nhiều khó khăn do hệ thống sông ngòi, đầm phá chằng chịt thì nay diện mạo vùng biển đã có nhiều đổi thay nhờ các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Tiềm năng du lịch của nơi này thực sự được đánh thức, khi Dự án đường ven biển có tổng chiều dài gần 7,8km, điểm nhấn là công trình cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An được đầu tư xây dựng với số vốn 2.400 tỷ đồng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An đã thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung với chiều dài 2,36km; không chỉ giúp kết nối giao thông giữa Thuận An và Hải Dương mà còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch biển và đầm phá Huế.

Đứng trên cây cầu hiện đại này, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn biển xanh bao la, phá Tam Giang yên bình cùng những dải cát trắng trải dài ven biển.

Sau khi cầu thông xe kỹ thuật, lượng du khách tìm về khu vực cửa biển Thuận An ngày càng tăng. Nhiều người bị thu hút bởi sự giao hòa độc đáo giữa vẻ đẹp hiện đại của công trình giao thông với không gian thiên nhiên nguyên sơ của đầm phá và làng biển.

Cùng với đó, thành phố Huế cũng đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng công viên văn hóa đa năng gần cầu vượt biển và tuyến đường ven biển Thuận An. Đây được xem là công viên biển đầu tiên của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển và nâng tầm du lịch vùng ven biển.

Điểm đến mới đầy triển vọng của du lịch Huế

Cảnh hoang sơ, bình yên trên phá Tam Giang đoạn gần cửa biển Thuận An, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Không chỉ có biển đẹp, cảnh quan hoang sơ hay những giá trị lịch sử lâu đời, Thuận An còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú với nhiều món hải sản tươi ngon đặc trưng vùng đầm phá.

Những món ăn chế biến từ tôm, cua, cá vùng nước lợ phá Tam Giang hay hải sản vừa được đánh bắt mang đậm hương vị miền biển đã trở thành điểm nhấn khó quên đối với nhiều du khách.

Bên cạnh đó, vùng cửa biển Thuận An còn tạo sức lan tỏa đến nhiều điểm du lịch lân cận như rừng ngập mặn Rú Chá, Cồn Tè, các bãi biển Hải Dương, Quảng Công, Quảng Ngạn… Tất cả đang hình thành nên một chuỗi du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-trải nghiệm đặc sắc phía Đông thành phố Huế.

Từ một vùng cửa biển gắn với lịch sử Kinh đô, Thuận An hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến mới đầy triển vọng trên bản đồ du lịch miền Trung. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, chiều sâu văn hóa-lịch sử và hạ tầng hiện đại đang mở ra tương lai phát triển bền vững cho vùng đất nơi cửa biển của xứ Huế./.

Huế ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thúc đẩy phát triển điểm đến bền vững Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển du lịch Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh-sạch-sáng", thân thiện.