Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh-Dấu ấn kiến trúc tâm linh miền Đông Nam Bộ

Giữa vùng đất Tây Ninh đầy nắng gió, nằm tại phường Long Hoa, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện lên như một công trình vừa linh thiêng, vừa rực rỡ sắc màu văn hóa. Không chỉ là trung tâm lớn nhất của đạo Cao Đài, nơi đây còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước nhờ kiến trúc độc đáo, lịch sử hình thành đặc biệt cùng những giá trị văn hóa-tín ngưỡng giàu bản sắc.

Mỗi năm, hàng triệu lượt khách tìm về Tòa Thánh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một công trình gần trăm năm tuổi, hòa mình trong không gian thanh tịnh và khám phá đời sống tinh thần đặc sắc của người dân Nam Bộ. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là điểm du lịch tâm linh-nơi lưu giữ câu chuyện về niềm tin, sự đoàn kết và sức sáng tạo phi thường của con người.

Quá trình xây dựng kỳ công

Ý tưởng xây dựng Tòa Thánh manh nha từ năm 1926, khi đạo Cao Đài được khai sáng tại chùa Gò Kén ở Hòa Thành. Những người sáng lập đạo mong muốn có một tổ đình làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng và quy tụ giáo dân. Sau nhiều lần tìm kiếm, họ chọn khu đất rộng khoảng 50 ha tại làng Long Thành, cách trung tâm Tây Ninh khoảng 5 km để đặt nền móng cho công trình.

Theo các chức sắc của đạo Cao Đài, vùng đất này mang địa thế phong thủy đặc biệt, nằm trên sáu mạch nước ngầm hội tụ, được gọi là “lục long phò ấn.” Hộ pháp Phạm Công Tắc-một trong những người sáng lập đạo tin rằng nơi đây có thể bảo vệ long mạch, mang đến sự bình an cho người dân và đất nước.

Tòa Thánh chính thức khởi công vào năm 1931. Công trình có chiều dài gần 100 m, rộng 22 m, điểm cao nhất khoảng 36 m với tổng diện tích hơn 2.000 m². Đó là một quy mô rất lớn trong bối cảnh Nam Bộ đầu thế kỷ XX còn nhiều khó khăn về kinh tế và kỹ thuật xây dựng.

Cổng chính vào Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, toàn bộ quá trình xây dựng gần như không có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, những tín đồ Cao Đài tự nguyện góp công, góp sức dựng nên công trình bằng đôi tay của mình. Họ lao động trong điều kiện thiếu thốn, ăn chay đạm bạc và giữ đời sống thanh tịnh trong suốt thời gian thi công để thể hiện sự thành kính đối với ngôi thánh đường.

Công trình cũng trải qua nhiều biến động lịch sử. Trong giai đoạn 1941-1946, việc thi công bị gián đoạn do thực dân Pháp cản trở, cấm tụ họp đông người và hạn chế vận động kinh phí. Có thời điểm đền thánh bị san bằng một phần để làm nơi đậu xe quân sự, nhiều chức sắc của đạo bị bắt đi lưu đày ở nước ngoài. Sau chiến tranh và biến động xã hội, công trình tiếp tục được hoàn thiện và chính thức khánh thành vào năm 1955.

Từ một vùng đất hoang sơ, Tòa Thánh dần trở thành biểu tượng văn hóa-tín ngưỡng tiêu biểu của Tây Ninh và Nam Bộ.

Công trình xây dựng không có bản thiết kế, được xây chủ yếu bằng sức người

Hình ảnh Thiên Nhãn là biểu tượng tượng trưng cho Đức Chí Tôn của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Một trong những điều khiến nhiều người kinh ngạc khi tìm hiểu về Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh chính là công trình đồ sộ này gần như không có bản thiết kế hoàn chỉnh hay kỹ sư xây dựng theo nghĩa thông thường.

Theo các chức sắc Cao Đài, Hộ pháp Phạm Công Tắc là người trực tiếp chỉ đạo thi công. Ông phác thảo từng hạng mục trên giấy, sau đó giao cho các nhóm thợ thực hiện. Khi một phần hoàn thành, ông mới tiếp tục vẽ phần kế tiếp. Quá trình ấy kéo dài trong nhiều năm, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa hàng nghìn tín đồ.

Trong bối cảnh vật liệu xây dựng vô cùng khan hiếm, người dân phải tận dụng mọi nguồn nguyên liệu sẵn có. Để gia cố 156 trụ cột chống đỡ công trình, các nhóm thợ dùng tre, tầm vông kết hợp với bê tông cốt thép. Nhiều mảng tường được trộn thêm khoai và các loại củ để tăng độ kết dính.

Cột trong Đại điện được chạm rồng độc đáo. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đặc biệt, các phù điêu, tượng rồng và hoa văn trang trí được ghép từ hàng nghìn mảnh chén, dĩa sành vỡ do người dân khắp nơi mang đến đóng góp. Những mảnh gốm tưởng chừng bỏ đi lại trở thành chất liệu tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho công trình.

Khó khăn nhất là quá trình tạo hình những pho tượng trên phần trần cao của Bát Quái Đài. Khi ấy chưa có giàn giáo thép hay máy móc hỗ trợ, người dân phải dựng các khung gỗ cao gần 30 m để đắp tượng trực tiếp trên cao.

Dù được xây dựng bằng phương pháp đơn giản và chủ yếu dựa vào sức người, công trình vẫn bền vững qua thời gian. Từ ngày khánh thành đến nay, Tòa Thánh gần như chưa phải đại tu lớn, chỉ được sơn sửa định kỳ sau khoảng vài chục năm sử dụng.

Du khách khi tìm hiểu lịch sử công trình đã rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết và niềm tin mãnh liệt của cộng đồng tín đồ Cao Đài nơi đây. Chính điều đó đã tạo nên một công trình không chỉ có giá trị kiến trúc mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Kiến trúc giao thoa Đông-Tây ấn tượng

Toàn cảnh Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh với kiến trúc đặc sắc nổi bật giữa trung tâm phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Điểm nổi bật nhất của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là phong cách kiến trúc dung hòa giữa nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đây cũng chính là tinh thần “Tam giáo đồng nguyên” mà đạo Cao Đài hướng tới.

Từ bên ngoài, Tòa Thánh gây ấn tượng với hai tháp cao uy nghi nằm phía trước, gợi liên tưởng đến các nhà thờ phương Tây. Tuy nhiên, phần mái cong nhiều tầng lại mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Đông. Những họa tiết rồng, sen, tứ linh cùng gam màu vàng, xanh, hồng tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.

Toàn bộ quần thể rộng hơn 1 km² với gần 100 hạng mục lớn nhỏ. Hệ thống 12 cổng dẫn vào Tòa Thánh được bố trí hài hòa, kết nối với các tuyến đường xung quanh theo dạng bàn cờ. Điều này phản ánh tư duy quy hoạch khá hiện đại của cộng đồng Cao Đài thời kỳ đầu.

Bên trong chánh điện là không gian khiến nhiều du khách choáng ngợp. Hai hàng cột rồng được chạm khắc tinh xảo với màu sắc sinh động. Trên trần là hình ảnh bầu trời xanh cùng mây trắng và các vì sao, tạo cảm giác như đang bước vào một không gian huyền nhiệm.

Kiến trúc độc đáo bên trong Tòa Thánh Cao Đài. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ở vị trí trung tâm là biểu tượng Thiên Nhãn-con mắt thiêng tượng trưng cho sự soi xét của đấng tối cao. Phía dưới là quả Càn Khôn màu xanh có đường kính 3,3 m, xung quanh được trang trí hàng nghìn ngôi sao tượng trưng cho vũ trụ.

Một trong những chi tiết mang nhiều ý nghĩa biểu tượng là tượng Long Mã Hà Đồ trên mái Nghinh Phong Đài. Tượng được ghép từ các mảnh sành sứ vỡ, hướng đầu về phía Đông, hàm ý đạo phát triển ra thế giới nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn phương Đông.

Ngoài ra, bức tranh “Tam Thánh ký hòa ước” treo tại khu vực tiền điện cũng là điểm nhấn đặc biệt. Bức tranh khắc họa ba nhân vật nổi tiếng gồm danh sỹ Nguyễn Bỉnh Khiêm, văn hào Victor Hugo và nhà cách mạng Tôn Dật Tiên. Hình ảnh này thể hiện tinh thần hòa hợp văn hóa và tri thức nhân loại trong tín ngưỡng Cao Đài.

Điểm đến văn hóa-du lịch đặc sắc của Tây Ninh

Du khách tham quan, tìm hiểu kiến trúc độc đáo bên trong chánh điện Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày nay, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh không chỉ là trung tâm tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài mà còn là điểm đến văn hóa nổi bật của khu vực phía Nam.

Du khách đến đây thường dành thời gian tham quan kiến trúc, tìm hiểu lịch sử đạo Cao Đài và trải nghiệm các nghi thức cúng lễ đặc sắc. Trong ngày, các thời điểm cúng diễn ra đều đặn vào 0 giờ, 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ. Đặc biệt, lễ cúng trưa với âm nhạc lễ truyền thống và nghi thức đồng bộ luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách lần đầu ghé thăm.

Những dịp lễ lớn như Đại lễ vía Đức Chí Tôn vào mùng 9 tháng Giêng hay Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng Tám âm lịch thu hút hàng chục nghìn tín đồ và khách hành hương. Không khí trang nghiêm xen lẫn rực rỡ sắc màu lễ hội tạo nên nét đặc trưng khó trộn lẫn của văn hóa Cao Đài.

Lễ cúng lúc 0 giờ (tức 24 giờ ngày 15/8 âm lịch) trong Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Bên cạnh giá trị tâm linh, Tòa Thánh còn góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của Tây Ninh. Nhiều tour hiện nay kết hợp tham quan Tòa Thánh với Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng hay các làng nghề truyền thống, mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Không gian thanh tịnh, kiến trúc độc đáo cùng chiều sâu văn hóa khiến của Tòa Thánh trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều đoàn khách quốc tế, nhà nghiên cứu và tổ chức ngoại giao khi đến Việt Nam tìm hiểu về đời sống tín ngưỡng.

Trải qua gần một thế kỷ tồn tại, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh vẫn giữ nguyên giá trị như một biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng Nam Bộ. Giữa nhịp sống hiện đại, Tòa Thánh vẫn lặng lẽ gìn giữ vẻ uy nghiêm và thanh tịnh, trở thành nơi để du khách tìm về những giá trị văn hóa, tâm linh và sự an yên trong tâm hồn./.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết trong toàn đạo là nền tảng để Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục hành đạo, gắn bó với dân tộc và đóng góp cho sự phát triển quê hương, đất nước.