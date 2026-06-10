Tây Ninh phát huy giá trị tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào theo đạo, những năm qua, Tây Ninh luôn chú trọng phát huy vai trò của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, đầu tháng 6/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua phát huy văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2026-2030, nhằm đưa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên, tỉnh phát động phong trào thi đua với mục tiêu trọng tâm là khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.

Phong trào hướng tới việc đưa phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” trở thành hành động thực tế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo và điều kiện thực tiễn của địa phương; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Phong trào cũng đặt ra yêu cầu cao về tính gương mẫu của những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo; phải phát huy vai trò nêu gương, dẫn dắt của các chức sắc, chức việc và người có uy tín để lan tỏa tinh thần nhân ái, khoan dung trong cộng đồng…

Thực tế tại Tây Ninh, nhiều mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh đã trở thành điểm sáng. Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh luôn quán triệt phương châm “Nước vinh-Đạo sáng,” coi trọng nghĩa vụ công dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong xây dựng đời sống văn hóa.

Tại các khu dân cư có đồng bào Chăm theo đạo Hồi (Islam) sinh sống như ấp Tân Trung A, xã Tân Phú, tinh thần tự lực, tự cường được thể hiện rõ qua việc cộng đồng tự nguyện đóng góp tiền để thắp sáng đường quê và duy trì mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh-sạch-đẹp.”

Những hình ảnh chức sắc các tôn giáo cùng trò chuyện thân mật trong các lễ hội lớn đã khẳng định sự gắn bó giữa đạo và đời.

Để phong trào thực sự hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh xác định sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền.

Thay vì các phương thức truyền thống, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng số như Zalo, Fanpage của các tổ chức tôn giáo để truyền tải chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp để nhân rộng các mô hình như “Cơ sở tôn giáo an toàn về an ninh trật tự” hay “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội.”

Việc kết hợp giữa phát huy giá trị tốt đẹp của tôn giáo với đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật cũng là một trong những giải pháp then chốt được triển khai.

Tây Ninh được biết đến là một trong những địa phương có đời sống tâm linh phong phú của cả nước. Theo số liệu từ Sở Tôn giáo và Dân tộc tỉnh, trên địa bàn hiện có 11 tôn giáo đang hoạt động gồm Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Bửu Sơn Kỳ Hương, Minh Sư đạo, Minh Lý đạo-Tam Tông miếu, Phật giáo Hòa Hảo và Baha’I.

Với hơn 923 cơ sở tôn giáo và gần 1,3 triệu người có đạo (chiếm gần 40% dân số toàn tỉnh), trong đó đạo Cao Đài có số lượng đông nhất với hơn 800 nghìn người. Đồng bào có đạo góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Sự hiện diện đa dạng của các tôn giáo không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc mà còn là minh chứng cho sự chung sống hòa hợp, đoàn kết giữa các dân tộc và niềm tin tôn giáo khác nhau trên mảnh đất biên thùy.

Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo đã đạt được những kết quả ấn tượng. Các tổ chức tôn giáo không chỉ thực hiện tốt các hoạt động tín ngưỡng theo đúng pháp luật mà còn tích cực tham gia an sinh xã hội.

Điển hình là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.” Tổng giá trị đóng góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo năm năm qua đạt trên 150 tỷ đồng, góp phần quan trọng cùng chính quyền chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế./.

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo Bà Hà Thị Nga khẳng định MTTQ luôn ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua, nhất là đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ...