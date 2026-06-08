Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố du lịch-di sản thiên niên kỷ vào năm 2045

Đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành “Trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam; đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt.

­­Theo đề án, tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa, du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh; Các khu, điểm du lịch đón trên 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 4-4,5 triệu khách quốc tế.

Tỷ lệ doanh nghiệp du lịch, dịch vụ văn hóa ứng dụng chuyển đổi số đạt trên 80%; Phấn đấu có ít nhất 300 doanh nghiệp du lịch đạt các chứng nhận, chứng chỉ xanh; qua đó góp phần nâng cao chỉ số du lịch xanh của tỉnh và thúc đẩy phát triển các khu, điểm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành lập 2 hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Hoàn thành chuyển đổi số toàn diện đối với các khu du lịch, điểm du lịch, di tích, di sản, hiện vật tiêu biểu; Hoàn thành xây dựng Học viện bóng đá tiêu chuẩn quốc tế và thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh; Xây dựng Ninh Bình trở thành “điểm đến phim trường quốc gia”, thu hút ít nhất 05 bộ phim quy mô lớn của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới quay tại Ninh Bình; duy trì tổ chức thường niên các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải thể thao, hội thi sáng tác, liên hoan phim, âm nhạc, nhiếp ảnh, điêu khắc, ẩm thực.

Khu du lịch tâm linh ở chùa Bái Đính. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tầm nhìn đến 2045, xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố du lịch-di sản thiên niên kỷ, sở hữu hệ sinh thái văn hóa, du lịch, sáng tạo hàng đầu của quốc gia và quốc tế, trở thành đô thị sáng tạo toàn cầu được UNESCO công nhận.

Trong giai đoạn này, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, mở rộng không gian sinh thái, cộng đồng, làng nghề và kinh tế biển; tạo sự kết nối hài hòa giữa di sản, sáng tạo, phát triển xanh, hình thành không gian sáng tạo mới, hướng tới xây dựng cụm ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tỉnh phát triển theo hướng xanh và bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong du lịch và công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh BÌnh tổ chức lại không gian công nghiệp văn hoá, du lịch dựa trên hệ thống tài nguyên du lịch di sản văn hóa. Tập trung xây dựng 1 trung tâm - 3 không gian chiến lược - 5 tuyến - 7 cụm công nghiệp văn hoá, du lịch, đảm bảo tính liên kết vùng, liên ngành và tính đặc thù của từng không gian du lịch.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Ninh Bình đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm rà soát phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ công nghiệp văn hoá, du lịch; bảo tồn di sản, phát triển hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu địa phương; phát triển du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng gắn với cộng đồng, làng nghề và du lịch nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong công nghiệp văn hóa và du lịch; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tình hình thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban Nhân dân các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện và chủ động rà soát, bố trí nguồn lực, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan để tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức đồng bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa.

Trong 5 tháng năm 2026, số lượt du khách đến Ninh Bình ước đạt trên 15,9 triệu lượt khách, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu hoạt động từ du lịch 5 tháng qua ước đạt gần 16.298 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước./.

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