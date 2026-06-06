Du lịch Đà Nẵng bứt tốc, kỳ vọng đón 6,5 triệu lượt khách mùa Hè 2026

Là điểm đến hấp dẫn của châu Á, Đà Nẵng bước vào mùa du lịch Hè 2026 với hàng loạt các sự kiện được tổ chức, mang đến không khí sôi động và đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí của du khách trong nước và quốc tế.

Đón đầu xu hướng du lịch Hè của khách nội địa

Điểm đến du lịch biển Đà Nẵng chiếm ưu thế trong xu hướng du lịch của khách Việt mùa Hè năm nay. Theo báo cáo từ Booking.com dựa trên dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú cho các chuyến đi từ ngày 1/6 đến 31/8/2026, Đà Nẵng đứng đầu danh sách 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Điểm đến Đà Nẵng có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, di sản, giải trí, ẩm thực và sự thuận tiện trong di chuyển.

Những ngày đầu tháng Sáu, các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách, cùng với đó nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao cũng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Lựa chọn Đà Nẵng cho chuyến đi của gia đình trong mùa Hè này, anh Nguyễn Văn Thắng du khách đến từ Hà Nội cho biết, biển Đà Nẵng sạch, đẹp, có nhiều hoạt động giải trí rất hấp dẫn, giá cả dịch vụ không quá đắt đỏ, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thành phố đang xây dựng thành phố sự kiện, thành phố môi trường, chính vì thế, Ban quản lý phối hợp tổ chức các sự kiện lớn như IronMan, chạy marathon, các sự kiện thể thao trên bãi biển, trên mặt nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và du khách khi đến với biển Đà Nẵng trong mùa Hè.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn hảo khi đến với Đà Nẵng.

Mới đây, Đà Nẵng đã đón đoàn khách MICE với quy mô 5.000 khách. Đây là một trong những đoàn khách MICE trong nước lớn nhất đến Đà Nẵng trong năm nay, do Công ty Cổ phần du lịch Vietravel khai thác với nhiều hoạt động hội nghị, tham quan, trải nghiệm du lịch.

Theo bà Trần Thị Kim Cúc, Giám đốc Trung tâm MICE Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần du lịch Vietravel, Đà Nẵng là điểm đến có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch MICE với hạ tầng đồng bộ, hệ thống chất lượng dịch vụ cao cấp, cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Đưa các đoàn khách MICE đến Đà Nẵng trong dịp Hè sẽ kết nối được nhiều hoạt động kết hợp giữa làm việc và trải nghiệm, khám phá.

Thời điểm này, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 cũng đang diễn ra sôi nổi và kéo dài đến hết tháng Bảy, hoạt động này góp phần làm cho điểm đến Đà Nẵng trở thành tâm điểm du lịch của miền Trung trong mùa Hè.

Nhiều chương trình kích cầu thu hút khách trong nước và quốc tế

Cùng với thị trường nội địa, thị trường khách quốc tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Du lịch Đà Nẵng không phụ thuộc quá lớn vào một thị trường truyền thống mà đang đón lượng khách đa dạng đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, châu Âu...

Với 27 đường bay đang hoạt động, trong đó có 20 đường bay quốc tế thường kỳ kết nối với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Trung Đông giúp thành phố tăng lợi thế cạnh tranh và mở rộng khả năng thu hút khách quốc tế.

Du lịch Đà Nẵng không phụ thuộc quá lớn vào một thị trường truyền thống mà đang đón lượng khách đa dạng đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, khách châu Âu. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Chương trình kích cầu du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng-chạm về nguyên bản” và chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE.

Các chương trình được triển khai xuyên suốt trong năm với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô quốc gia và quốc tế, hướng tới mục tiêu gia tăng thời gian lưu trú, chiều sâu trải nghiệm và tỷ lệ quay trở lại của du khách.

Thời điểm này, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra một số sự kiện nổi bật như: Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội An Hải Festival 2026, Lễ hội Âm nhạc biển Quốc tế Đà Nẵng, Giải Pickleball World Cup… Chuỗi sự kiện này góp phần kích cầu du khách đến Đà Nẵng tận hưởng mùa Hè.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, Đà Nẵng là địa phương đi đầu cả nước trong việc tổ chức các chương trình, các hoạt động thu hút khách đến với điểm đến. Trong thời gian vừa qua, thành phố đã triển khai hàng loạt các hoạt động kích cầu du lịch và đã công bố chương trình từ rất sớm.

Với việc giới thiệu hàng loạt các sản phẩm mới, các chính sách ưu đãi, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp cùng Hiệp hội Du lịch sẽ giới thiệu 3 nhóm sản phẩm ưu đãi trực tiếp cho khách đến Đà Nẵng là nhóm hộ chiếu ẩm thực, nhóm hộ chiếu di sản và nhóm hộ chiếu xanh.

Nhiều chương trình kích cầu thu hút khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Hàng loạt các chương trình giảm giá, ưu đãi của các doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng cũng được triển khai để du khách có điều kiện tham quan, hướng kích cầu lần này là tăng trải nghiệm, tăng giá trị tăng thêm cho du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng dự báo, lượng khách lưu trú trên địa bàn trong giai đoạn Hè từ tháng Sáu đến tháng Tám ước đạt 6,2-6,5 triệu lượt, tăng 23-27% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 3,7-4 triệu lượt. Công suất lưu trú khối 4 sao, 5 sao và tương đương ước đạt 75-80%.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao yếu tố an toàn khi lựa chọn điểm đến, các chương trình kích cầu du lịch của Đà Nẵng không chỉ mang đến những trải nghiệm chân thực mà còn đặt nền tảng trên môi trường du lịch an toàn-thân thiện-đáng tin cậy.

Mỗi hành trình của du khách tại Đà Nẵng được triển khai với các giải pháp đồng bộ từ quản lý môi trường du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ đến cơ chế hỗ trợ nhanh chóng thông qua Trung tâm Hỗ trợ du khách 24/7 và Tổ phản ứng nhanh luôn sẵn sàng đồng hành.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong mùa Hè này, ngành du lịch sẽ tham gia quảng bá tại Hội chợ ITE thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình quảng bá Văn hóa-Du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc./.

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