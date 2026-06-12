World Cup 2026: Thần đồng 17 tuổi G. Mora đi vào lịch sử

World Cup 2026 vừa chứng kiến sự ra đời của một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Mexico khi tiền vệ trẻ Gilberto Mora trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia nước này tại một kỳ World Cup.



Cột mốc đáng nhớ của Mora đến trong chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi ở trận khai mạc giải đấu. Phút 65, Huấn luyện viên Javier Aguirre quyết định tung tiền vệ sinh năm 2008 vào sân thay Brian Gutiérrez. Chỉ với khoảnh khắc đó, cầu thủ tuổi teen đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Mexico.



Sinh ngày 14/10/2008 tại Tuxtla Gutiérrez, bang Chiapas, Gilberto Mora mới 17 tuổi khi được triệu tập tham dự World Cup 2026 trên sân nhà. Anh phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt gần một thế kỷ của Manuel Rosas, người từng là cầu thủ Mexico trẻ nhất ra sân tại World Cup kể từ giải đấu đầu tiên được tổ chức ở Uruguay năm 1930.



Sự thăng tiến của Mora diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ Tijuana, anh đã có trận ra mắt Liga MX trước khi bước sang tuổi 16.

Khả năng quan sát, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng sự chững chạc hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên nhanh chóng giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.



Trước khi dự World Cup, Mora cũng đã gây tiếng vang tại Gold Cup 2025 khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội tuyển Mexico. Anh góp công giúp "El Tri" đăng quang tại giải đấu này và được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá xứ sở Aztec.



Không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ, Mora còn được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2026. Việc được trao cơ hội ở sân chơi lớn nhất hành tinh cho thấy niềm tin mà bóng đá Mexico đặt vào tài năng trẻ này./.

Nhiều cột mốc đáng nhớ được thiết lập trong ngày mở màn World Cup 2026 Hàng loạt cột đáng nhớ đã được thiết lập nên ngay trong ngày khởi tranh World Cup 2026 - giải đấu lịch sử với 48 đội bóng tham dự và được tổ chức ở 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.

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