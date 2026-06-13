Chủ nhà Canada làm nên lịch sử ở trận ra quân World Cup 2026

Đội tuyển Canada dù đối mặt nhiều khó khăn song vẫn có được kết quả hòa 1-1 trước Bosnia-Herzegovina ở trận ra quân bảng B vòng chung kết World Cup 2026.

Cyle Larin, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đã tỏa sáng để giúp chủ nhà Canada tránh khỏi thất bại ngay ra quân.

Kết quả này giúp đội tuyển Canada có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Trong 2 lần dự World Cup vào các năm 1986 và 2022, họ đều phải nhận thất bại. Canada đã để thua Pháp, Hungary, Liên Xô vào năm 1986; nhận trái đắng trước Croatia, Bỉ và Maroc vào năm 2022.

Điểm số đầu tiên sẽ mang đến động lực rất lớn cho Canada trên hành trình của mình tại vòng chung kết World Cup 2026.

Ở trận đầu tiên của bảng B, Bosnia là đội nhập cuộc tốt hơn, tạo ra sức ép và có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ phút 21 do công Jovo Lukic.

Phải nhận bàn thua, Canada chủ động đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Bosnia nhưng không thành công.

Bước ngoặt của Canada chỉ đến ở phút 76 khi huấn luyện viên Jesse Marsch quyết định tung Cyle Larin vào sân thay cho Oluwaseyi trên hàng công.

Chỉ đúng 2 phút sau khi vào sân, Cyle Larin đã tận dụng tốt cơ hội từ đồng đội để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 mang về điểm số đầy cảm xúc cho chủ nhà Canada.

Trận hòa này không chỉ giúp Canada nối dài chuỗi bất bại mà còn mở ra cơ hội lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng B, Canada sẽ đối đầu Qatar trong khi Bosnia-Herzegovina chạm trán Thụy Sĩ./.

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