World Cup 2026: Nghĩa cử của tuyển thủ Đức dành cho Cổ động viên

Các cầu thủ đội tuyển Đức đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí di chuyển cho 600 cổ động viên tới sân vận động để theo dõi trận đấu cuối cùng của Die Mannschaft tại vòng bảng World Cup 2026 (gặp Ecuador), nhằm hỗ trợ người hâm mộ trước tình trạng chi phí giao thông tăng cao tại giải đấu.



Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), đội trưởng Joshua Kimmich cùng các đồng đội sẽ tài trợ các chuyến xe buýt đưa người hâm mộ từ thành phố New York tới sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ), nơi diễn ra trận đấu thuộc bảng E vào ngày 25/6.



Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Ban tổ chức World Cup 2026 hứng chịu nhiều chỉ trích vì chi phí đi lại quá đắt đỏ.

Giá vé tàu từ trung tâm New York đến sân MetLife, vốn chỉ khoảng 12,9 USD trong ngày thường đã tăng vọt lên 150 USD trước khi được điều chỉnh xuống còn 98 USD. Giá vé xe buýt trung chuyển cũng từng được niêm yết ở mức 80 USD trước khi giảm xuống còn 20 USD sau phản ứng từ người hâm mộ.



DFB cho biết đây là cách các tuyển thủ Đức thể hiện sự tri ân đối với những người luôn đồng hành cùng đội tuyển.

Đức đang hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup thứ năm trong lịch sử và sự cổ vũ từ các khán đài được xem là nguồn động lực quan trọng cho thầy trò HLV Julian Nagelsmann.



Tại các kỳ World Cup ở Nga năm 2018 và Qatar năm 2022, người hâm mộ từng được sử dụng phương tiện giao thông miễn phí để tới sân và các khu vực cổ động. Tuy nhiên, chính sách này đã không còn được áp dụng tại World Cup 2026./.

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