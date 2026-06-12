World Cup 2026: "Cú hích" doanh thu cho du lịch Mỹ có thể không như kỳ vọng

Chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, "cú hích" kinh tế khổng lồ được kỳ vọng dành cho ngành du lịch Mỹ vẫn chưa xuất hiện.

Chi phí đắt đỏ, giá vé tăng vọt cùng những rào cản về thị thực đang khiến người hâm mộ quốc tế chùn bước, buộc hàng loạt khách sạn và hãng hàng không phải hạ giá để cứu vãn tình hình.

Ngược lại, các nền tảng cho thuê nhà ngắn hạn như Airbnb lại ghi nhận nhu cầu tăng vọt.

Khách sạn, hàng không lao đao vì "ế" khách

Trong nhiều năm qua, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh luôn được coi là mỏ vàng đối với ngành du lịch Mỹ. Tuy nhiên, kịch bản truyền thống, nơi người hâm mộ sẵn sàng bay nửa vòng Trái Đất và chi tiêu mạnh tay để theo chân đội tuyển, đang phá sản. Việc vắng bóng du khách đang giáng đòn mạnh vào các dịch vụ lưu trú và vận tải.

Ông Vijay Dandapani, Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York, thừa nhận tình hình khá ảm đạm. Hiệp hội này đã phải cắt giảm tới 60% dự báo doanh thu phòng liên quan đến World Cup, xuống chỉ còn khoảng 60 triệu USD.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ước tính thành phố New York sẽ đón 1,2 triệu lượt người hâm mộ, nhưng giới chức ngành khách sạn địa phương nhận định con số thực tế có thể chỉ dừng ở mức 500.000 người.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, lượng đặt vé máy bay từ châu Âu đến phần lớn các thành phố đăng cai trong tháng 6 và tháng 7/2026 đã giảm trung bình 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lượng đặt chỗ từ châu Âu đến New York, nơi tổ chức trận chung kết vào ngày 19/7, lao dốc tới 15,8%.

Để đối phó với tình trạng ảm đạm khi tỷ lệ đặt phòng trung bình tại các thành phố đăng cai chỉ tăng vỏn vẹn 0,5% so với năm trước, nhiều cơ sở lưu trú buộc phải tung chiêu giảm giá phút chót.

Chẳng hạn như New York Hilton Midtown, khách sạn lớn nhất thành phố, đã phải giảm một nửa giá phòng trong thời gian diễn ra giải đấu, xuống còn 415 USD/đêm so với mức giá công bố hồi tháng 12/2026.

Rào cản từ giá vé, khoảng cách và thị thực

Sự sụt giảm nhu cầu bắt nguồn từ nhiều rào cản bủa vây người hâm mộ.

Trước hết, công dân từ hơn 50% số quốc gia vượt qua vòng xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Quy trình này làm tăng chi phí và sự bất tiện đối với du khách, nhất là trong bối cảnh các chính sách kiểm soát biên giới ngày càng siết chặt. Bên cạnh đó, việc phải di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai trải dài trên ba quốc gia Mỹ, Canada, Mexico đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ.

Chính sách bán vé của FIFA cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Ban tổ chức đã áp dụng mức giá cơ bản cao kỷ lục, đồng thời lần đầu tiên sử dụng cơ chế "định giá động," nghĩa là giá tăng tỷ lệ thuận với nhu cầu khi giải đấu đến gần.

Việc cho phép bán lại vé không áp trần đã đẩy chi phí lên mức không tưởng. Theo dữ liệu từ TicketData, tấm vé rẻ nhất tại các thành phố như New York và Miami hiện đã tiến sát mốc 1.000 USD.

Tình trạng này khiến nhiều người từ bỏ ý định đến sân. Ông Andy Milne, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Anh chia sẻ nhiều người quyết định bỏ qua kỳ World Cup này.

Bạn bè tôi thà chọn đến Ibiza (Tây Ban Nha) hoặc Las Vegas để xem bóng đá qua màn hình. Dù vẫn tốn tiền, nhưng chi phí đó chỉ bằng một phần nhỏ so với việc mua vé, đặt chuyến bay, thuê khách sạn và di chuyển đến tận sân vận động. Ngay cả nhóm khách hàng thượng lưu cũng đang giữ tâm lý chờ đợi các đội lọt vào vòng trong mới quyết định đặt chuyến đi.

Điểm sáng hiếm hoi từ dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn

Giữa bức tranh ảm đạm của ngành lưu trú truyền thống, các dịch vụ cho thuê nhà nghỉ lễ lại trở thành điểm sáng hiếm hoi do cho phép các nhóm đi chung chia sẻ chi phí.

Đại diện nền tảng Airbnb cho biết World Cup 2026 dự kiến sẽ là sự kiện mang lại doanh thu lớn nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Dữ liệu từ công ty phân tích AirDNA chỉ ra rằng, lượng đặt phòng, đặc biệt ở phân khúc bình dân và giá rẻ, đang tăng mạnh tại các thành phố như Boston và Los Angeles.

Ông Jamie Lane, nhà kinh tế trưởng của AirDNA khẳng định nhu cầu du lịch giải trí tại các thành phố này tăng vọt nhờ World Cup là điều không thể phủ nhận.

Mức giá thuê trung bình tại các thành phố đăng cai là 218 USD đối với những khách đã chốt sớm, nhưng đến đầu tháng 6/2026, du khách tìm phòng sẽ phải trả khoảng 335 USD do các chủ nhà đồng loạt tăng giá để chớp thời cơ từ lượng khách đặt muộn./.

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