Nhiều cột mốc đáng nhớ được thiết lập trong ngày mở màn World Cup 2026

World Cup 2026 chính thức khởi tranh và chỉ mới chỉ diễn ra 2 trận đấu ở bảng A nhưng nhiều cột mốc đáng nhớ đã được xác lập.

Ở trận mở màn, chủ nhà Mexico đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Nam Phi 2-0 nhờ các bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez.

Với việc làm tung lưới Nam Phi ở phút thứ 9, Julian Quinones trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất trong trận mở màn World Cup kể từ pha lập công của Philip Lahm ở phút thứ 6 cho Đức ở cuộc chạm trán Costa Rica vào năm 2006.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, trọng tài Wilton Sampaio đã phải rút đến 3 thẻ đỏ, hai dành cho Sithole, Zwane (Nam Phi) và 1 đối với Montes (Mexico).

Với 3 tấm thẻ đỏ, trận đấu Mexico-Nam Phi cũng đi vào lịch sử khi trở thành trận khai mạc có nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử World Cup.

Cùng với Quinones và tuyển Mexico, tài năng trẻ Gilberto Mora cũng đã ghi đấu với tư cách cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Mexico ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mora ra sân khi mới 17 tuổi 240 ngày, vượt qua cột mốc của Manuel “Chaquetas” Rosas để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo Mexico tại một kỳ World Cup.

Kỷ lục cũ được Rosas thiết lập từ World Cup 1930, khi cầu thủ này thi đấu cho Mexico ở tuổi 18 và 134 ngày trong trận gặp Pháp.

Đáng chú ý, Gilberto Mora cũng chính là cầu thủ trẻ nhất trong tổng số 1.248 cầu thủ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Cũng trong trận đấu mở màn, với việc có tên trong danh sách thi đấu, thủ thành Guillermo Ochoa lập nên kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt trong 6 kỳ World Cup.

Guillermo Ochoa đã có màn ra mắt World Cup đầu tiên vào năm 2006 và giờ đây sau 20 năm anh tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Mexico để tham dự World Cup 2026.

Không lâu sau Mexico, tuyển Hàn Quốc cũng có được niềm vui với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Cộng hòa Séc nhờ công Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu.

Kết quả này không chỉ giúp Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi ở World Cup 2026 mà còn chấm dứt chuỗi 3 kỳ liên tiếp không thắng trận mở màn.

Với những gì đã diễn ra, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ có thêm những kỷ lục mới được thiết lập tại giải đấu lịch sử với 48 đội bóng tham dự và được tổ chức ở 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico./.

Kết quả World Cup 2026 ngày 12/6: Mexico, Hàn Quốc giành trọn niềm vui Hai đội tuyển Mexico và Hàn Quốc cùng có chiến thắng ở ngày ra quân bảng A để khởi đầu thuận lợi trên hành trình tại vòng chung kết World Cup 2026.