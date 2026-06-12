World Cup 2026: Tưng bừng ngày hội bóng đá tại trụ sở Liên hợp quốc

Ngày 11/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), các Phái đoàn thường trực Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya, Luxembourg và Việt Nam cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã trân trọng mời cộng đồng ngoại giao và gia đình tham dự sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi năm 2026, kết hợp hoạt động trải nghiệm thể thao và xem trận khai mạc World Cup 2026 ngay tại khuôn viên Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, hàng trăm nhân viên ngoại giao của các phái đoàn đã tới chứng kiến sự kiện đặc biệt này: trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra ở thủ đô Mexico City giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các các nhóm cổ động viên Mexico và Nam Phi đã biến không gian Liên hợp quốc thành một ngày hội bóng đá thật sự.

Đánh giá cao sáng kiến này, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Mexico Héctor Vasconcelos khẳng định việc tổ chức xem trận khai mạc World Cup 2026 tại "trung tâm của chủ nghĩa đa phương như Liên hợp quốc" chứng minh một thực tế là thể thao đóng vai trò thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, giữa các nền văn hóa.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong khi đó, Đại sứ Nam Phi tại Liên hợp quốc Mxolisi Nkosi cho biết ông cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc khi trận khai mạc một kỳ World Cup được chiếu trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc vì điều đó cho thấy “môn thể thao vua” đang thể hiện rõ nét các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc - sự bình đẳng giữa các quốc gia.

Việc Việt Nam đồng sáng kiến sự kiện này có ý nghĩa nổi bật trên nhiều phương diện. Trước hết, đây là một cách tiếp cận giàu tính nhân văn, gắn tinh thần hòa bình, đoàn kết và quyền được vui chơi của trẻ em với một sự kiện thể thao có sức lan tỏa toàn cầu. Sự kiện đã góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn quốc tế.

Qua sáng kiến này, Việt Nam cho thấy năng lực kết nối, xây dựng đồng thuận và tham gia định hình các chương trình nghị sự mang tính biểu tượng nhưng giàu tác động xã hội.

Trẻ em dự các hoạt động Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế vui chơi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việc tổ chức xem trận mở màn World Cup 2026 ngay trong khuôn viên Liên hợp quốc chứng tỏ bóng đá có thể là ngôn ngữ chung của cộng đồng quốc tế, vượt qua khác biệt về quốc tịch, tôn giáo hay hệ thống chính trị.

Sự kiện này do đó không chỉ tạo không khí giao lưu sôi nổi, mà còn góp phần tăng cường tinh thần gắn kết, đúng với sứ mệnh của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác, hiểu biết và chung sống hòa bình giữa các quốc gia./.

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