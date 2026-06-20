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Đắm thuyền ngoài khơi Libya, hơn 50 người thiệt mạng và mất tích

Ít nhất 51 người thiệt mạng và mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 61 người di cư bị chìm ngoài khơi thành phố Tobruk, miền Đông Libya, trong hành trình vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Mạnh Hùng
Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, một chiếc thuyền chở người di cư đã bị chìm ngoài khơi thành phố Tobruk, miền Đông Libya, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và mất tích.

Tổ chức Al-Abreen về người di cư và hỗ trợ nhân đạo ngày 19/6 cho biết vụ tai nạn xảy ra ngày 12/6 khi chiếc thuyền chở tổng cộng 61 người di cư đang trên hành trình vượt Địa Trung Hải với mục tiêu đến châu Âu.

Chỉ có 10 người sống sót sau vụ chìm thuyền này. Lực lượng cứu hộ và các đội tìm kiếm đã tìm thấy 16 thi thể dạt vào nhiều khu vực ven biển, bao gồm Ain Al-Ghazala, Al-Qardaba, Akrimah và Al-Qa'rah.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tổ chức này chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân, đồng thời nói rằng số người chết và mất tích có thể còn thay đổi khi hoạt động tìm kiếm tiếp tục được tiến hành.

Libya từ nhiều năm qua là một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư và người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông và một số khu vực khác muốn vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Tình trạng bất ổn chính trị, sự hiện diện của các mạng lưới buôn người và vị trí địa lý thuận lợi đã khiến quốc gia Bắc Phi này trở thành cửa ngõ quan trọng trên tuyến di cư hướng tới các nước như Italy, Malta và Hy Lạp.

Tuy nhiên, các chuyến vượt biển thường được thực hiện bằng những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng hải.

Điều này khiến các vụ đắm thuyền thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc biển động mạnh.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo rằng tuyến đường Địa Trung Hải vẫn là một trong những hành trình di cư nguy hiểm nhất thế giới, với hàng nghìn người thiệt mạng hoặc mất tích mỗi năm khi họ cố gắng tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn tại châu Âu.

Vụ chìm thuyền ngoài khơi Tobruk một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng mà người di cư phải đối mặt, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn nạn buôn người và cứu hộ trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)
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