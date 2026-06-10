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Xả súng hàng loạt ở Nam Phi, 12 người thiệt mạng

Hơn 10 đối tượng có vũ trang đã tới khu vực Cleveland trên một xe buýt nhỏ, nã đạn vào các cư dân trước khi tẩu thoát; vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng, gồm 9 nam giới và 3 phụ nữ.

Phan An
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở Bekkersdal, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở Bekkersdal, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/6, cảnh sát Nam Phi cho biết 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg.

Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao này, nơi trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn 60 vụ giết người.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm 9/6 (theo giờ địa phương) tại khu vực Cleveland, cách trung tâm Johannesburg khoảng 6 km về phía Đông. Cảnh sát cho biết hơn 10 đối tượng có vũ trang đã tới khu dân cư này trên một xe buýt nhỏ, nã đạn vào các cư dân trước khi tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng, gồm 9 nam giới và 3 phụ nữ. Trong số này, 11 người tử vong tại hiện trường, trong khi 1 nạn nhân không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, ít nhất 9 người bị thương.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trong thời gian gần đây, một số vụ xả súng hàng loạt gây chấn động dư luận ở Nam Phi. Riêng trong tháng 12/2025 đã xảy ra 2 vụ khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó 1 vụ cũng do nhiều tay súng thực hiện.

Nam Phi hiện có số lượng lớn súng hợp pháp và bất hợp pháp lưu hành trong xã hội. Các vụ nổ súng xảy ra khá phổ biến, thường bắt nguồn từ xung đột giữa các băng nhóm tội phạm hoặc cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh phi chính thức.

Các vụ việc đôi khi có liên quan đến các băng nhóm khai thác khoáng sản bất hợp pháp hoạt động tại Johannesburg và các khu vực lân cận, trong đó có vùng ngoại ô Cleveland./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nam Phi #xả súng #bạo lực #Johannesburg #tội phạm Nam Phi
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