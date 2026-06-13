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Tai nạn máy bay huấn luyện tại Ai Cập, phi công thiệt mạng

Một máy bay huấn luyện của Học viện Hàng không Ai Cập gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại tỉnh Giza, khiến phi công hướng dẫn tử vong và một nữ học viên bị thương.

Hoàng Nhật

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, một máy bay huấn luyện thuộc Học viện Hàng không nước này đã gặp nạn trong quá trình huấn luyện, khiến một phi công hướng dẫn thiệt mạng trong khi một nữ học viên bị thương.

Thông báo của Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết vụ việc xảy ra ngày 12/6 tại sân bay thuộc địa phận thành phố "Mùng 6 tháng 10" (6th of October City) thuộc tỉnh Giza ở phía Bắc của Ai Cập.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Sameh Al-Hefni ngay lập tức chỉ đạo cung cấp chăm sóc y tế tối đa và theo dõi liên tục tình trạng của học viên bị thương.

Bộ trưởng Al-Hefni cũng ra lệnh điều tra khẩn cấp làm rõ nguyên nhân vụ việc, giao cho Cục Quản lý tai nạn hàng không trung ương phụ trách cuộc điều tra.

Ông nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân nào có liên quan nếu phát hiện sai phạm hoặc sơ suất trong quá trình thực hiện.

Bộ Hàng không Dân dụng tái khẳng định tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và an ninh quốc tế cao nhất, tuyên bố rằng tất cả các biện pháp khắc phục cần thiết sẽ được thực hiện dựa trên kết quả điều tra cuối cùng để đảm bảo an toàn hàng không và duy trì hiệu quả hoạt động tối đa./.

(TTXVN/Vietnam+)
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