Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Tunisia

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong khuôn khổ chương trình công tác tại thủ đô Tunis từ ngày 7-12/6, Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia đã phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTICA) tổ chức Hội nghị giao thương trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối doanh nghiệp hai bên.



Phát biểu tại Hội nghị với sự tham gia của 30 doanh nghiệp hai nước, ông Abdessalem Loued, Ủy viên Văn phòng điều hành quốc gia Liên đoàn Thương mại, Công nghiệp và Thủ công Tunisia (UTICA) đánh giá cao việc cơ quan Thương vụ Việt Nam và UTICA hàng năm tổ chức hội nghị giao thương và xem đây là cơ hội tốt để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Ông nhấn mạnh, mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, song Tunisia và Việt Nam sở hữu nhiều điểm tương đồng. Đó là vị trí địa-chính trị mang tính chiến lược trong khu vực, có nguồn nhân lực chất lượng cao và định hướng mở rộng giao thương quốc tế. Đây chính là nền tảng vững chắc cho ý chí chung nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.



Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á nhờ nền tảng công nghiệp tiên tiến và quy mô thị trường nội địa vượt mốc 100 triệu dân.

Ở chiều ngược lại, Tunisia sở hữu vị trí địa lý quan trọng, tham gia các hiệp định thương mại tự do sâu rộng và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Nhờ đó, Tunisia có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược vào các thị trường lớn như châu Âu, châu Phi và vùng Địa Trung Hải.



Cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiện đang rộng mở và đa dạng. Các lĩnh vực trọng điểm được xác định bao gồm công nghiệp chế biến thực phẩm, linh kiện điện tử, dệt may, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics và kinh tế số



Sự bổ trợ và gắn kết chặt chẽ giữa hai nền kinh tế sẽ giúp tối ưu hóa các nguồn lực, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chung.



Đặc biệt, ông Abdessalem Loued đánh giá dầu ô liu là một trong những sản phẩm quốc gia nổi bật của Tunisia và có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

Tunisia tự hào là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu dầu ô liu lớn nhất thế giới với hơn 100 triệu cây ô liu cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời qua nhiều thế hệ. Chất lượng thượng hạng của sản phẩm này đã được khẳng định bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá.



Mỗi năm, Tunisia có nhu cầu mua 30.000 tấn càphê thô (chủ yếu là robusta), 30.000 tấn gạo và 360.000 tấn đường. Theo quy định, các mặt hàng cơ bản như gạo, đường, càphê và trà xanh do Cục Thương mại Tunisia độc quyền nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, theo luật 120, một số doanh nghiệp tư nhân của Tunisia có thể được Cục Thương mại nước này cấp phép nhập khẩu những mặt hàng này.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 180 triệu USD, trong đó Tunisia nhập khẩu từ Việt Nam 10.000 tấn càphê nhân xanh Robusta với kim ngạch hơn 50 triệu USD. 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường này 8.500 tấn càphê thô.



Ông Abdessalem Loued khẳng định Hội thảo là cột mốc quan trọng để biến các tham vọng chung thành những dự án và mô hình hợp tác thực chất, hiệu quả.

Ông tin tưởng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Tunisia còn rất lớn và cần sớm được hai bên khai thác. Đây chính là thời điểm vàng để các doanh nghiệp của cả hai quốc gia chủ động kết nối, mở rộng thị trường và gặt hái những thành công mới.



Nhân dịp này, ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia đã giới thiệu tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam, chính sách xuất nhập khẩu và quan hệ hai nước.

Việt Nam và Tunisia đã ký Hiệp định Thương mại (năm 1994) trong đó hai bên cam kết dành cho nhau Quy chế tối huệ quốc. Hai nước cũng đã tổ chức 3 kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ, lần gần nhất diễn ra tại thủ đô Tunis vào tháng 4/2018.



Thời gian qua, doanh nghiệp hai bên ngày càng quan tâm đến thị trường của nhau. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Tunisia chủ yếu là giày dép và nguyên, phụ liệu, điện thoại, càphê, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa, thủy sản, sản phẩm điện tử, sợi và cáp điện, máy biến thế điện, quần áo, vải sợi, nguyên liệu chất dẻo, acid carboxylic... Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Tunisia gồm hải sản, máy móc dùng trong y tế, bột thức ăn gia súc, quả chà là, vả, bông, chất dẻo nguyên liệu, da thuộc, hàng dệt may...



Ông Hoàng Đức Nhuận cũng giới thiệu một số sự kiện thương mại quốc tế tại Việt Nam như Viet Nam International Sourcing Expo 2026 (tháng 9), Vietnam Food Expo (tháng 11), Vietnam Expo (tháng 12); và mời các cơ quan, doanh nghiệp Tunisia tham dự.

Đại diện UTICA cho biết sẽ nghiên cứu tổ chức đoàn doanh nghiệp vào Việt Nam để tham dự một số hội chợ, triển lãm quốc tế lớn trong năm nay.

Một số doanh nghiệp Tunisia đã nêu một số khó khăn như vấn đề lòng tin trong kinh doanh, phương thức thanh toán, thuế nhập khẩu giữa hai nước còn cao....

Một số kiến nghị Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau như đàm phán giảm thuế nhập khẩu, thành lập hội đồng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp mua bảo hiểm xuất khẩu… Doanh nghiệp hai bên cũng đặt nhiều câu hỏi về các mặt hàng tiềm năng, chính sách thương mại, thủ tục xin thị thực, các đường bay chính, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền … và đã được Ban tổ chức trả lời thỏa đáng.



Nhân dịp này, Thương vụ Việt Nam đã trưng bày catalogue, hàng mẫu của doanh nghiệp Việt Nam và mời các đại biểu tham dự trực tiếp tại trụ sở UTICA thưởng thức các sản phẩm cà hê Việt Nam.

Tại phiên kết nối, các doanh nghiệp Tunisia đã tìm được đối tác để thương thảo khả năng nhập khẩu càphê thô, gia vị, gạo, thủy sản, giấy, nhựa nguyên liệu…



Hai bên nhất trí, để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, cần tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của nhau, đẩy mạnh kết nối giao thương, thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn tổ chức tại mỗi nước, phối hợp xác minh, tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch....



Cũng trong thời gian ở Tunisia, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã đến làm việc với lãnh đạo Vụ Hợp tác với các nước Arập và ASEAN, Cục Thương mại thuộc Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu Tunisia, Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao, Di cư và Người Tunisia ở nước ngoài, UTICA và Liên đoàn các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tunisia (CONNECT) và tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm châu Phi (IFTA AFRICA 2026)./.

Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Israel Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Nazareth kết nối với các đối tác, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

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