Ai Cập thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ngày 14/6, tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị quốc tế với chủ đề “Chống tội phạm mạng: Các nguy cơ mới, chứng cứ điện tử và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” nhằm thúc đẩy triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).



Tham dự phiên khai mạc của hội nghị kéo dài 2 ngày này có Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Mahmoud Helmy El-Sherif, đại diện Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Liên minh châu Âu (EU), giới học giả, chuyên gia công nghệ pháp lý, cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của nhiều nước Arập và châu Phi. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc.



Trong tham luận của mình, các đại biểu trình bày ý kiến về những xu hướng tội phạm mạng mới nổi, các thách thức trong điều tra và xử lý chứng cứ điện tử, nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế cũng như xây dựng năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật trong bối cảnh các hoạt động tội phạm trên không gian mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương cho biết, là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Công ước, Việt Nam sẵn sàng cùng Ai Cập, các đối tác châu Phi, UNODC và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc chung tay thúc đẩy triển khai hiệu quả Công ước, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh và có khả năng chống chịu cao hơn.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo, Trưởng Bộ phận Tội phạm mạng và Công nghệ của UNODC Glen Prichard cho rằng hội nghị là cơ hội để các quốc gia tiến thêm một bước trong việc đưa Công ước Hà Nội vào thực tiễn.

Một trong những mục tiêu quan trọng của hội nghị là giúp các nước hiểu rõ hơn các cơ chế của Công ước, từ đó thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và triển khai văn kiện này trong thời gian tới.



Đánh giá về vai trò của Việt Nam, ông Prichard cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy Công ước, từ đăng cai lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025 đến việc trở thành một trong 3 nước đầu tiên phê chuẩn văn kiện.

Ông cũng đánh giá cao sáng kiến thành lập Trung tâm Khu vực về Phòng chống Tội phạm mạng tại Hà Nội với sự hợp tác của UNODC, coi đây là nền tảng quan trọng để hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khu vực.



Trong khi đó, Đại sứ Nguyễn Nam Dương cho rằng hội nghị lần này phản ánh nhận thức ngày càng cao của cộng đồng quốc tế về những nguy cơ mới nổi trên không gian mạng, đặc biệt là nguy cơ tội phạm lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiến hành các cuộc tấn công mạng và các hoạt động phạm pháp xuyên biên giới.

Theo Đại sứ, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là tăng cường trao đổi chứng cứ điện tử nhằm phục vụ điều tra và truy tố các vụ án xuyên quốc gia.



Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước lên Tổng Thư ký LHQ ngày 17/4, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước./.

UNODC: Công ước Hà Nội là cam kết dài hạn chứ không phải chỉ là một sự kiện Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, bà Delphine Schantz, cho rằng các quốc gia cần xem Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là “điểm khởi đầu” thay vì là “đích đến.”