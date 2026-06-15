Các tập đoàn công nghệ đề nghị Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với mô hình AI của Anthropic

Ngày 15/6, các chuyên gia an ninh mạng tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm tập đoàn công nghệ Nvidia và tập đoàn phần mềm Adobe, đã gửi đề nghị tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic.

Các chuyên gia lập luận rằng lệnh cấm này đang gây cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các cuộc tấn công mạng.

Động thái trên diễn ra sau khi Washington vào tuần trước đã yêu cầu Anthropic tạm ngừng cấp quyền truy cập vào hai mô hình là Fable 5 và Mythos 5 đối với người nước ngoài vì các lo ngại an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, trong bức thư gửi chính phủ mới đây với chữ ký của hơn 50 lãnh đạo an ninh, các chuyên gia khẳng định những lệnh hạn chế hiện nay sẽ kìm hãm khả năng tìm kiếm và khắc phục các lỗ hổng phần mềm của ngành an ninh mạng.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh các công cụ AI khác đang giúp tin tặc dễ dàng khai thác những điểm yếu kỹ thuật.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng các mô hình của Anthropic không phải là duy nhất có khả năng phát hiện lỗi hay biến các lỗ hổng thành công cụ tấn công, bởi nhiều đối thủ khác cũng đang cung cấp những tính năng tương tự.

Cộng đồng chuyên gia an ninh mạng cho rằng hành động của chính phủ đã tước đi những công cụ tốt nhất của lực lượng phòng vệ mạng.

Bức thư nhấn mạnh quyết định này tạo ra sự bất ổn cho thị trường và đe dọa vị thế dẫn đầu về AI của Mỹ mà không có một rủi ro thực sự nào đủ để biện minh cho lệnh cấm.

Giới chuyên gia lập luận việc ngăn cản tiếp cận các mô hình AI mới nhất của Anthropic là hành động "lợi bất cập hại," nhất là khi Trung Quốc đang đạt được những bước tiến thần tốc trong lộ trình hướng tới các mục tiêu phát triển AI.

Trong quá khứ, Anthropic đã nhiều lần xảy ra bất đồng với Chính phủ Mỹ về quyền truy cập mô hình và tác động đến an ninh quốc gia. Đầu năm nay, ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ ngừng hợp tác với doanh nghiệp này, đồng thời coi Anthropic là một nhà cung cấp tiềm ẩn rủi ro.

Dù vậy, Anthropic, với mức định giá doanh nghiệp lên tới 965 tỷ USD, vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)./.

Anthropic tung Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất cho công chúng Đi kèm với bước tiến này là hàng loạt biện pháp kiểm soát chưa từng có nhằm ngăn mô hình bị khai thác cho các mục đích nhạy cảm liên quan đến an ninh mạng và hạ tầng trọng yếu.