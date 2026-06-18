Doanh nhân Việt được Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản trao vai trò tham vấn chiến lược

Tin từ CMC ngày 18/6 cho hay, vừa qua Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) gửi văn bản chính thức thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC vào vị trí Shingiin - Thành viên Hội đồng Tham nghị của đơn vị này.

Nhiệm kỳ của ông Chính bắt đầu từ ngày tháng 6/2026 và kéo dài đến khi kết thúc Đại hội thường niên năm 2028 của Keidanren, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 /2028.

Keidanren, tên đầy đủ là Japan Business Federation, là một trong những tổ chức kinh tế có ảnh hưởng tại Nhật Bản. Thành lập năm 1946, tổ chức này sau đó phát triển thành diễn đàn quy tụ các tập đoàn, hiệp hội ngành nghề và tổ chức kinh tế địa phương.

Trong nhiều thập kỷ, tổ chức này đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ Nhật Bản, tham gia đề xuất chính sách về kinh tế, công nghiệp, thương mại, đầu tư, lao động, môi trường, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trong cấu trúc của Keidanren, Hội đồng Tham nghị là cơ chế tham vấn cấp cao, nơi đại diện các doanh nghiệp thành viên tham gia thảo luận những vấn đề lớn theo yêu cầu của Chủ tịch Keidanren. Các nội dung tham nghị thường liên quan đến kinh tế, công nghiệp, xã hội, môi trường, khoa học kỹ thuật và các định hướng phát triển dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Vì vậy, Shingiin không phải chức danh điều hành thường trực, mà là vai trò tham vấn chiến lược. Thành viên Hội đồng Tham nghị tham gia đóng góp góc nhìn chính sách, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đề xuất hợp tác và các sáng kiến có thể tác động đến quan hệ kinh tế của Nhật Bản với các đối tác quốc tế.

Đại diện Keidanren đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Trung Chính trong thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và AI.

Sự tham gia của Chủ tịch CMC vào Hội đồng Tham nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh hợp tác truyền thống về thương mại, đầu tư và sản xuất, hai nước ngày càng quan tâm đến các lĩnh vực mới như AI, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, an ninh mạng, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Trung Chính được kỳ vọng đóng góp tiếng nói của một doanh nhân công nghệ Việt Nam am hiểu thị trường Nhật Bản, đồng thời có kinh nghiệm thúc đẩy các lĩnh vực đang là ưu tiên chung của hai nền kinh tế. Những chủ đề như AI-X, AI Cloud, trung tâm dữ liệu, chủ quyền số, kinh tế dữ liệu và nguồn nhân lực công nghệ cao là các hướng hợp tác có thể được CMC thúc đẩy mạnh hơn thông qua mạng lưới Keidanren.

Lễ ra mắt văn phòng thứ ba của CMC tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/9/2024. (Ảnh: CMC)

Chia sẻ về việc được bổ nhiệm, ông Nguyễn Trung Chính cho biết: "Tôi trân trọng sự tin tưởng của Keidanren và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Với vai trò Shingiin, tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc tăng cường hợp tác kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, hạ tầng số, an ninh mạng và đào tạo nhân lực chất lượng cao."

Theo ông, CMC sẽ không xem vai trò này như một danh hiệu đối ngoại, mà là cơ hội để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể. Trong giai đoạn tới, tập đoàn định hướng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Nhật Bản trong các lĩnh vực AI, trung tâm dữ liệu, R&D, bán dẫn, giáo dục đại học và phát triển nhân lực số./.

Thúc đẩy các dự án biểu tượng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Việt Nam mong muốn JICA nghiên cứu các khoản vay ODA ưu đãi cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.