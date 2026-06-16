Cổ đông kiện Microsoft với cáo buộc che giấu thông tin về hoạt động kinh doanh

Microsoft đang đối mặt với vụ kiện từ các cổ đông, với cáo buộc tập đoàn công nghệ này đã đánh lừa nhà đầu tư và thổi phồng giá cổ phiếu khi không công bố đầy đủ tình trạng tăng trưởng chậm lại của nền tảng điện toán đám mây Azure cũng như nhu cầu chi hàng tỷ USD cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vụ kiện tập thể được đề xuất do một quỹ hưu trí tại bang Michigan đứng đầu, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Seattle (Mỹ) hôm 13/6.

Động thái này diễn ra sau khi cổ phiếu Microsoft lao dốc 10% trong phiên giao dịch ngày 29/1, một ngày sau khi tập đoàn này công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Đợt giảm giá cổ phiếu đã khiến Microsoft mất khoảng 357 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, đồng thời ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày của cổ phiếu Microsoft trong gần sáu năm.

Phản hồi về vụ kiện, Microsoft cho biết các cáo buộc là “không có cơ sở.” Tập đoàn khẳng định luôn bảo đảm tính chính xác trong các thông tin công bố ra công chúng và sẽ tích cực bảo vệ quan điểm của mình trước tòa.

Trong quý 2 tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 12/2025), Microsoft ghi nhận doanh thu từ Azure và các dịch vụ đám mây khác tăng 39%, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích nhưng thấp hơn mức tăng 40% của quý trước đó. Tập đoàn cũng dự báo tăng trưởng của mảng này trong ba tháng đầu năm 2026 sẽ ở mức 37-38%.

Bên cạnh đó, Microsoft cho biết chi tiêu vốn trong quý đạt 37,5 tỷ USD, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể so với mức 34,3 tỷ USD mà giới phân tích dự báo.

Theo đơn kiện, Microsoft đã giải thích việc tăng trưởng của Azure chậm lại và chi phí đầu tư tăng mạnh là do những hạn chế về năng lực hạ tầng, khi tập đoàn chuyển nguồn lực sang nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI cũng như chatbot Copilot. Copilot hiện cạnh tranh với các sản phẩm như Gemini của Google và ChatGPT của OpenAI.

Nguyên đơn trong vụ kiện là Hệ thống Hưu trí của Cảnh sát và Lực lượng Cứu hỏa thành phố St. Clair Shores thuộc bang Michigan. Bị đơn bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của Microsoft, trong đó có Giám đốc điều hành Satya Nadella và Giám đốc tài chính Amy Hood.

Đơn kiện đề xuất giai đoạn khởi kiện tập thể kéo dài từ ngày 1/5/2025 đến ngày 28/1/2026. Theo giới quan sát, việc cổ đông khởi kiện doanh nghiệp với cáo buộc gian lận chứng khoán sau những đợt sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu là điều khá phổ biến trên thị trường tài chính Mỹ./.

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