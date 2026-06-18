Quốc hội Mỹ điều trần về cạnh tranh hàng không sau vụ sụp đổ của Spirit Airlines

Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 24/6 tới nhằm làm rõ tình trạng cạnh tranh và hệ thống quy định trong ngành hàng không nội địa. Động thái này diễn ra ngay sau sự sụp đổ của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines hồi tháng trước.

Phiên điều trần mang tên "Góc nhìn từ độ cao 30.000 foot: Cạnh tranh và Quy định trong ngành Hàng không Mỹ" do tiểu ban Tư pháp Hạ viện phụ trách các vấn đề chống độc quyền tiến hành.

Giám đốc điều hành nhóm vận động hành lang Airlines for America, ông Chris Sununu, dự kiến sẽ tham gia điều trần.

Sự kiện này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa hai đảng. Phe Cộng hòa dự định sử dụng phiên điều trần để chỉ trích các chính sách cạnh tranh hàng không của chính quyền tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho rằng những chính sách này đã thất bại trong việc cứu vãn việc làm.

Ngược lại, phe Dân chủ sẽ tập trung công kích các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nới lỏng các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hủy bỏ các khoản tiền phạt vi phạm mà chính quyền ông Biden từng áp dụng với các hãng bay.

Trước đó, hãng hàng không Spirit Airlines đã chính thức sụp đổ vào tháng 5/2026. Các chủ nợ của hãng đã thẳng thừng bác bỏ gói cứu trợ trị giá 500 triệu USD do Tổng thống Donald Trump đề xuất, bất chấp sức ép lớn từ chính quyền đương nhiệm. Vụ việc đã khiến khoảng 15.000 nhân viên và nhà thầu của Spirit rơi vào cảnh mất việc làm.

Chính quyền ông Trump cáo buộc chính sách của người tiền nhiệm Biden đã đẩy Spirit đến bước đường cùng khi ngăn chặn thương vụ sáp nhập giữa hãng này và JetBlue Airways vào năm 2024.

Tuy nhiên, các quan chức thời ông Biden đã bác bỏ lập luận này, đồng thời chỉ ra thực tế rằng Spirit đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tới hai lần chỉ trong vòng một năm và không hề ghi nhận lợi nhuận kể từ năm 2019.

Chính quyền hiện tại cũng đang tiến hành hàng loạt động thái nới lỏng quản lý đối với các hãng hàng không.

Tuần này, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (DOT) thông báo đã khép lại cuộc điều tra về sự cố sập hệ thống của hãng Delta Air Lines hồi tháng 7/2024, vốn làm gián đoạn kế hoạch di chuyển của 1,3 triệu khách hàng.

Năm 2025, cơ quan này cũng đã hủy khoản tiền phạt 11 triệu USD đối với Southwest Airlines liên quan đến đợt hoãn hủy chuyến diện rộng vào dịp nghỉ lễ bận rộn tháng 12/2022.

Tương tự, vào tháng 5/2026, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã chấm dứt cuộc điều tra mà không đưa ra bất kỳ án phạt nào đối với các hãng bay từ chối cắt giảm chuyến bay tại 40 sân bay lớn trong đợt đóng cửa chính phủ năm 2025.

Trước đó vào tháng 11/2025, DOT cũng đã rút lại một đề xuất ban hành dưới thời ông Biden, vốn yêu cầu các hãng hàng không phải bồi thường bằng tiền mặt cho hành khách khi trực tiếp gây ra tình trạng gián đoạn chuyến bay./.

Spirit Airlines dừng hoạt động: Hàng không Mỹ nỗ lực khắc phục sự cố Spirit Airlines rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhiều lần kể từ năm 2024; Chính quyền Tổng thống Trump đã xem xét gói cứu trợ cho hãng nhưng không thành công.