Hợp tác công-tư trong nghiên cứu dinh dưỡng: Từ dữ liệu đến giải pháp thực tiễn

Sáng ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (Hoa Kỳ) đã tổ chức Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu: "Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20-45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025."

Những điểm yếu trong thói quen ăn uống

Nghiên cứu được triển khai trên quy mô gần 1.500 người trưởng thành tại 5 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thái Nguyên và Quảng Nam. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc mô hình hợp tác công-tư, hiện thực hóa Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Theo kết quả được công bố, Việt Nam đang phải đối mặt với "gánh nặng kép về dinh dưỡng" ngày càng phức tạp khi tình trạng suy dinh dưỡng (thấp còi, gầy còm) vẫn đang tồn tại song hành cùng sự bùng nổ của thừa cân, béo phì và các bệnh mạn tính không lây nhiễm.

Cụ thể, những con số thống kê từ nhóm 20-45 tuổi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ. Tỷ lệ thừa cân, béo phì trong nhóm khảo sát lên tới 43,6% (khi áp dụng tiêu chuẩn phân loại BMI dành cho người châu Á theo khuyến nghị của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương (WHO/WPRO) với BMI ≥ 23 kg/m2), với tỷ lệ cao hơn ở nam giới.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn vẫn còn phổ biến. Trung bình, khẩu phần ăn chỉ đáp ứng 68,7% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày về canxi và 50,9% đối với folate; đồng thời, hơn 60% người được khảo sát chưa tiêu thụ đủ lượng rau xanh và trái cây theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng chia sẻ thông tin về kết quả nghiên cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một phát hiện đáng chú ý khác là vấn đề bữa sáng. Khoảng 26,7% người tham gia không ăn sáng thường xuyên và năng lượng từ bữa sáng chỉ đáp ứng 18,2% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Thêm vào đó, khoảng 20% người trưởng thành sử dụng đường, bánh kẹo hoặc đồ ngọt trong bữa sáng, cho thấy chất lượng và sự cân đối dinh dưỡng trong bữa sáng cần được cải thiện đáng kể.

Đánh giá về thực trạng này, Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng nhận định, nhóm tuổi 20-45 là lực lượng lao động nòng cốt, có tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại vội vã và áp lực công việc đang vô tình hình thành những hành vi dinh dưỡng sai lệch.

Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết: “Chăm sóc sức khỏe chủ động không bắt đầu từ bệnh viện mà bắt đầu từ những lựa chọn thực phẩm hằng ngày. Đầu tư cho dinh dưỡng chính là đầu tư cho sức khỏe của hôm nay, cho chất lượng dân số ngày mai và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai”.

Hợp tác công-tư trong nâng cao chất lượng dân số

Theo các chuyên gia nhân khẩu học, dự kiến vào năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Ngay từ thời điểm này, lực lượng lao động trẻ cần phải chủ động đầu tư vào sức khỏe, bởi thói quen dinh dưỡng hôm nay sẽ là bản lề quyết định chất lượng sống trong những thập kỷ tới.

Trong bối cảnh đó, việc huy động các nguồn lực xã hội theo định hướng của Chính phủ đóng vai trò then chốt. Sự kiện ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe Nutrilite và Công ty TNHH Amway Việt Nam được xem là mô hình tiêu biểu cho sự kết hợp thế mạnh công-tư trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại hội thảo, bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam khẳng định: "Dự án hợp tác này là một phần trọng tâm của chiến lược 'Sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc'. Chúng tôi cam kết không chỉ tài trợ nghiên cứu mà còn là cầu nối lan tỏa nhận thức cộng đồng. Amway nỗ lực biến kết quả nghiên cứu thành những con số biết nói, đưa số liệu khoa học thành giải pháp dinh dưỡng thực tiễn, giúp người dân dễ dàng thực hiện mỗi ngày."

Trên cơ sở các dữ liệu vừa được công bố, các cơ quan chuyên môn cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền thông, giáo dục có chiều sâu. Mục tiêu cuối cùng không chỉ dừng lại ở việc công bố số liệu, mà là trực tiếp thay đổi nhận thức, hướng tới một xã hội Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững./.

Amway hợp tác chiến lược Viện Dinh dưỡng Quốc gia nâng cao sức khỏe cộng đồng Tập đoàn Amway cam kết hành động mạnh mẽ để nâng tầm sức khỏe người dân Việt Nam, thông qua các chương trình hợp tác và chiến lược dài hạn trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe.