Khi dịch vụ tài chính hòa cùng nghệ thuật và phong cách sống

BIDV đã chính thức khai trương Trung tâm Khách hàng Cá nhân cao cấp Miền Nam (PBC Miền Nam) tại số 153 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm Private Banking thứ ba của BIDV và là chi nhánh flagship đầu tiên được thiết kế trọn vẹn trong một tòa nhà riêng biệt gồm 8 tầng.

Khác với hình dung quen thuộc về một không gian ngân hàng, PBC Miền Nam được xây dựng theo cảm hứng từ mô hình câu lạc bộ thượng lưu tại nhiều quốc gia phát triển. Bên cạnh các dịch vụ quản lý tài sản chuyên biệt, nơi đây còn được thiết kế như một không gian trải nghiệm dành cho cộng đồng khách hàng Private Banking, nơi nghệ thuật, văn hóa và những kết nối giá trị cùng hiện diện trong một hành trình xuyên suốt.

Ngay từ khu vực sảnh đón tiếp, khách mời có thể cảm nhận rõ nét tinh thần đó. Không gian mở với những chi tiết nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng cùng biểu tượng hoa mai vàng nổi bật tạo nên cảm giác trang nhã và gần gũi. Từ đây, mỗi tầng trong tòa nhà mang đến một trải nghiệm riêng, góp phần tạo nên một hành trình khám phá nhiều sắc thái.

Tầng 2: Cuộc gặp gỡ với nghệ thuật và những giá trị được lưu giữ qua thời gian

Điểm dừng chân đầu tiên là không gian triển lãm nghệ thuật tại tầng 2.

Nổi bật tại đây là bộ sưu tập tranh “Giai nhân sắc Việt,” nơi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt được thể hiện qua nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa cảm xúc, ký ức văn hóa và ngôn ngữ hội họa, tái hiện thần thái, ánh nhìn và vẻ đẹp riêng của người phụ nữ qua nhiều góc nhìn.

Không gian triển lãm mang đến cơ hội để khách mời tiếp cận nghệ thuật trong một bối cảnh gần gũi. Thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng thức hội họa, người xem có thể dành thời gian quan sát từng chi tiết, cảm nhận những câu chuyện được gửi gắm phía sau mỗi tác phẩm.

Đối thoại cùng hội họa là bộ sưu tập gốm Những đóa hoa nở từ đất của nghệ nhân Nguyễn Thị Dũng - một trong những gương mặt nổi bật của gốm nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Các tác phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công với kỹ thuật tạo hình tinh xảo và lớp men giàu chiều sâu. Hình ảnh hoa lá, động vật hay những ký ức tuổi thơ được tái hiện một cách sinh động, mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình lao động bền bỉ và sáng tạo, phản ánh vẻ đẹp của những giá trị được tích lũy qua thời gian.

Trong không gian triển lãm ấy, nghệ thuật không chỉ đóng vai trò trang trí mà trở thành một phần của trải nghiệm sống, nơi khách mời có cơ hội kết nối với những giá trị văn hóa và cảm xúc mang tính bền vững.

Tầng 4: Tìm sự cân bằng trong nghệ thuật thưởng trà

Rời không gian nghệ thuật, hành trình tiếp tục tại Indochine Tea Lounge ở tầng 4.

Được thiết kế theo tinh thần giao thoa giữa nét đẹp truyền thống Á Đông và phong cách hiện đại, không gian trà đạo mang đến cảm giác thư thái và riêng tư. Đây cũng là nơi khách mời tham gia phiên thưởng trà cùng Trà sư Mộng Kiều để tìm hiểu về văn hóa trà Việt và những triết lý sống gắn liền với nghệ thuật thưởng trà. Thông qua những câu chuyện về nguồn gốc trà, phương pháp pha trà và cách cảm nhận hương vị, khách mời được tiếp cận một góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị của sự tĩnh tại và cân bằng trong cuộc sống hiện đại.

Mỗi chén trà là kết quả của một hành trình dài, từ việc chăm sóc cây trà, thu hái, chế biến đến quá trình bảo quản và pha chế. Chính hành trình ấy tạo nên chiều sâu của hương vị, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về sự kiên nhẫn, tích lũy và phát triển bền vững. Trong không gian trà đạo, khách mời có cơ hội tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn để tập trung vào trải nghiệm, lắng nghe những chia sẻ và tận hưởng những cuộc trò chuyện mang tính kết nối. Đó cũng là một trong những giá trị mà cộng đồng khách hàng Private Banking ngày càng tìm kiếm bên cạnh các giải pháp tài chính chuyên biệt.

Tầng 7: Không gian của những cuộc gặp gỡ và giá trị thời gian

Nếu tầng 4 mang đến sự thư thái và lắng đọng thì tầng 7 lại mở ra một không gian mang màu sắc khác biệt. Wine Cellar & Cigar Bar được thiết kế lấy cảm hứng từ những hầm rượu vang lâu đời của châu Âu. Ánh sáng, vật liệu và cách bài trí tạo nên bầu không khí riêng tư, phù hợp cho những cuộc gặp gỡ, trao đổi và kết nối của cộng đồng khách hàng tinh hoa. Là đối tác chiến lược của Tập đoàn Edmond de Rothschild, BIDV mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức những dòng vang tuyển chọn cùng những câu chuyện phía sau mỗi niên vụ.

Trong không gian này, trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức hương vị. Những câu chuyện về văn hóa vang, về giá trị của thời gian và nghệ thuật gìn giữ những điều quý giá trở thành chất xúc tác cho những cuộc trao đổi sâu sắc giữa các khách mời. Đây cũng là nơi những doanh nhân, nhà đầu tư và khách hàng Private Banking có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ trong một không gian được thiết kế dành riêng cho sự kết nối chất lượng.

Một định nghĩa mới về trải nghiệm Private Banking

Sau nhiều năm phát triển, nhu cầu của nhóm khách hàng giàu có không còn dừng lại ở việc tìm kiếm các giải pháp đầu tư hay gia tăng tài sản. Họ quan tâm nhiều hơn đến cách quản lý tài sản bền vững, bảo tồn giá trị cho thế hệ tiếp theo và xây dựng những kết nối có ý nghĩa. Chi nhánh Trung tâm Cá nhân cao cấp Miền Nam đã được phát triển từ chính sự thấu hiểu đó.

Bên cạnh đội ngũ Private Banker được đào tạo chuyên sâu và các giải pháp quản lý tài sản cá nhân hóa, trung tâm còn mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm bao gồm nghệ thuật, văn hóa, phong cách sống và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Sự kiện khai trương PBC Miền Nam không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của BIDV Private Banking mà còn giới thiệu một mô hình không gian trải nghiệm dành cho khách hàng thượng lưu. Tại đây, các dịch vụ tài chính được đặt trong bối cảnh rộng hơn của nghệ thuật, văn hóa và phong cách sống, tạo nên những kết nối có giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ của một trung tâm ngân hàng truyền thống./.

BIDV khai trương Chi nhánh Flagship Private Banking với mô hình toàn diện nhất BIDV mở chi nhánh Private Banking cao cấp tại miền Nam, nâng cao dịch vụ cá nhân hóa, kết nối cộng đồng tinh hoa và xây dựng hệ sinh thái quốc tế.