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BIDV được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 78.000 tỷ đồng

BIDV sẽ tăng vốn từ 72.800 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu mới trong năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đợt phát hành và tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý 2 và 3.

Thúy Hà
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.800 tỷ đồng hiện tại lên 77.782 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.800 tỷ đồng hiện tại lên 77.782 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về tăng mức vốn điều lệ của BIDV từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị tăng mức vốn điều lệ của BIDV thêm tối đa 4.981 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của BIDV theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua và Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt.

BIDV dự kiến phát hành thêm hơn 498 triệu cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành tương đương 6,8433% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.800 tỷ đồng hiện tại lên 77.782 tỷ đồng. Đợt phát hành và tăng vốn dự kiến sẽ được triển khai và hoàn thành ngay trong quý 2 và quý 3/2026.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 26.757 tỷ đồng vốn theo 3 cấu phần:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 498 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 6,8477% cho cổ đông hiện hữu. Đây là phương án vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho BIDV thực hiện.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối năm 2023, dự kiến phát hành tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,1928% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ ba, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng, lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026-2027./.

(Vietnam+)
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