Đổi mới tư duy quản trị và điều hành chính sách kiên định tăng trưởng 10%

Với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong quản trị và điều hành chính sách, ngành tài chính khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, khởi đầu cho Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030).

Thông tin trên được lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh tại buổi họp báo định kỳ quý 2 diễn ra sáng 17/6, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước những vận hội và thách thức đan xen.

Chủ động giao chỉ tiêu

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, chia sẻ về tầm quan trọng của năm 2026 đối với lộ trình phát triển dài hạn của đất nước. Ông nhấn mạnh việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng 10% được đánh giá là một mức rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã phối hợp tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01, thực hiện giao cụ thể các chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Theo ông Dũng, việc giao chỉ tiêu sớm là một bước đi đổi mới, kế thừa kinh nghiệm từ năm 2025 để tăng cường phân cấp, phân quyền. Điều này giúp các địa phương và doanh nghiệp chủ động hoàn toàn trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với nguồn lực sẵn có.

"Qua nắm bắt tình hình, cơ bản các địa phương và doanh nghiệp đều đồng tình và phối hợp triển khai cụ thể," ông Dũng chia sẻ.

Ông Dương Tiến Dũng nhấn mạnh việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng 10% được đánh giá là một mức rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị. (Ảnh: Vietnam+)

Dù tăng trưởng quý 1 đạt 7,83% và đây là mức khá cao, song đại diện Vụ Ngân sách cho biết kết quả này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của kịch bản tăng trưởng hai con số. Những khó khăn từ tình hình địa chính trị thế giới, áp lực lạm phát và biến động giá xăng dầu đã tạo ra những rào cản không nhỏ ngay từ những tháng đầu năm.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đang tích cực rà soát để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu sao cho phù hợp với thực tế nhưng vẫn đảm bảo tính kiên định với con số 10%.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng. Việc giao chỉ tiêu không được thực hiện một cách cào bằng mà phải gắn chặt với định hướng ngành, lĩnh vực và tiềm năng đầu tư của từng đơn vị.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho 20 tập đoàn, tổng công ty thuộc quyền quản lý và đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu cho 7 tập đoàn, tổng công ty còn lại.

bà Nguyễn Thu Thủy cho biết Bộ Tài chính đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho 20 tập đoàn, tổng công ty thuộc quyền quản lý. (Ảnh: Vietnam+)

Bổ sung về góc nhìn định lượng, bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê đã cung cấp dữ liệu về tình hình xuất-nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 215,7 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ; Nhập khẩu đạt 229,5 tỷ USD và tăng 30,8%. Đáng chú ý, dù nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD song đại diện Cơ quan Thống kê cho biết 90% giá trị nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

"Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn cuối năm khi các doanh nghiệp đưa những thiết bị này vào vận hành sản xuất," bà Thu nhận định.

Bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho hay dù nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD song 90% giá trị nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)

Cải cách thể chế và chính sách tài chính linh hoạt

Trong phần phân tích về giải pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định ngành tài chính sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng hai con số dù bối cảnh thế giới biến động khôn lường. Ông Chi cho rằng quyết tâm này là nền tảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. Để làm được điều đó, ngành tài chính đã chọn đột phá vào "điểm nghẽn của điểm nghẽn," đó là xây dựng thể chế.

Tính từ đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã trình và ban hành trên 100 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 2 luật và nghị quyết của Quốc hội, cùng hàng loạt nghị định, thông tư. Những nỗ lực này nhằm giải phóng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp mới nổi (như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo) và trung tâm tài chính quốc tế.

"Xây dựng thể chế là nhiệm vụ kiến tạo phát triển, tạo ra môi trường pháp lý tốt nhất để huy động mọi nguồn lực xã hội," Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Về hiệu quả quản trị ngân sách, kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt 1,341 triệu tỷ đồng, tương đương 53% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số ấn tượng, đảm bảo nguồn lực cho các nhu cầu chi về an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và đặc biệt là đầu tư công, một trong những trụ cột chính để thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ trưởng cũng chia sẻ về tính linh hoạt của chính sách tài khóa trong 6 tháng qua. Trước các xung đột tại Trung Đông gây đứt gãy nguồn cung dầu mỏ, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện các giải pháp giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhập khẩu sản phẩm xăng dầu, bố trí hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giúp giảm nhiệt sức ép lên thị trường. Các giải pháp hoãn, giãn thuế cũng được áp dụng rộng rãi để giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn.

Với tinh thần không chủ quan, Bộ đã thiết lập một hệ thống giám sát tiến độ công việc nghiêm ngặt.(Ảnh: Vietnam+)

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thẳng thắn nhìn nhận những bất cập có thể phát sinh mà hiện tại chưa thể hình dung hết. Với tinh thần không chủ quan, Bộ đã thiết lập một hệ thống giám sát tiến độ công việc nghiêm ngặt.

"Tại sảnh tầng 1 của Bộ Tài chính có một bảng điện tử công khai các nhiệm vụ của từng đơn vị. Những nhiệm vụ nào bị hiện màu đỏ nghĩa là đã chậm tiến độ," ông Chi cho biết và nhấn mạnh sự công khai, minh bạch này chính là áp lực để mỗi cán bộ công chức phải nỗ lực hoàn thành công việc theo đúng "đường băng" đã đề ra./.

Bộ Tài chính thông tin về các giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh Tại họp báo quý 2 năm 2026, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin chi tiết về lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế và các giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.