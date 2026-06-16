Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng 336 tỷ USD trong một ngày

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, khi kết thúc phiên giao dịch 15/6 tại New York, tổng khối tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng kỷ lục 336 tỷ USD trong một ngày, lên mức chưa từng có là 13.300 tỷ USD.

Ông Elon Musk, tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản 1.000 tỷ USD, đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu với giá trị tài sản ròng tăng hơn 10% lên 1.270 tỷ USD.

Và 12 người ở cuối danh sách, mỗi người đều có 7,9 tỷ USD, ngưỡng cao nhất cho đến nay để lọt vào chỉ số tỷ phú.

Giá trị tài sản ròng của ông Musk tăng thêm 164 tỷ USD, gần bằng tổng mức tăng thêm của 499 người còn lại trong chỉ số này và là một trong những mức tăng trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk là động lực lớn nhất thúc đẩy sự gia tăng giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới, khi các nhà đầu tư cá nhân đổ xô mua cổ phiếu. Giá trị thị trường của công ty đã tăng vọt 20%, sau màn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ấn tượng vào tuần trước.

Thị trường khởi sắc vào đầu phiên giao dịch, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời về việc mở lại eo biển Hormuz. Sự lạc quan đã đẩy chỉ số Dow Jones lên mức kỷ lục, trong khi chỉ số Nasdaq 100 và MSCI World Index đều kết thúc gần mức cao nhất mọi thời đại./.

Indonesia tìm cách huy động 500 tỷ USD vốn từ các gia đình siêu giàu toàn cầu Indonesia đang thúc đẩy mô hình “family office” nhằm thu hút dòng vốn tư nhân quốc tế, với kỳ vọng huy động tới 500 tỷ USD từ giới siêu giàu, qua đó nâng cao vị thế trung tâm tài chính khu vực.