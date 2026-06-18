Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến nhiều biến động phức tạp, nỗ lực củng cố và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục ghi nhận những bước tiến thực chất.

Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov, ngày 17/6 tại thành phố Kazan.

Định hình khuôn khổ pháp lý

Tại cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov, trọng tâm nghị sự hướng tới là kiến tạo một nền tảng chính sách dài hạn. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Ông nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố nền tảng song phương.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đáp lại, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nga. Ông cũng cho biết Nga đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Việt Nam tại các khu kinh tế đặc biệt với cơ chế ưu đãi về thuế, hải quan và thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 31/5/2026, Nga có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD. Việt Nam có 19 dự án tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 1,64 tỷ USD.

Khách tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên ghi nhận hợp tác thương mại, đầu tư tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Tính đến ngày 31/5/2026, Nga có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD. Việt Nam có 19 dự án tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 1,64 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng với các mặt hàng chủ lực, như phân bón, kali từ Nga và dệt may, càphê từ Việt Nam, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Do đó, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng kết quả hợp tác hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ.

Để tháo gỡ rào cản, hai Bộ trưởng hoan nghênh tiến triển trong việc hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai Bộ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức, lâu dài; Nhất trí tiếp tục phối hợp để sớm ký kết. Sau khi ký kết, hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động chung tập trung vào trao đổi chính sách, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nga. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Mặt khác, hai bên cũng đi sâu trao đổi về một số vướng mắc, như vấn đề thanh toán quốc tế và rào cản kỹ thuật đồng thời khẳng định quyết tâm phối hợp tháo gỡ. Phía Nga khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng hệ thống thu thuế điện tử ứng dụng công nghệ hiện đại, hợp tác hải quan và kết nối dữ liệu. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, như du lịch, lao động; Nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm tạo điều kiện trao đổi khách du lịch và tiếp nhận lao động có tay nghề.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cho biết dự kiến sẽ thăm làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất. Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với đối tác Nga để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga theo hình thức trực tuyến, từ Moskva, ngày 28/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm định hướng kết nối

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu quan trọng tại Chương trình Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam-Liên bang Nga. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Tại đây, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ông nêu rõ đây không chỉ là sự kiện kết nối kinh doanh mà còn là dịp để cùng chia sẻ tầm nhìn về những hướng hợp tác dài hạn giữa hai nền kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh sự kiện kết nối kinh doanh là dịp để cùng chia sẻ tầm nhìn về những hướng hợp tác dài hạn giữa hai nền kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Quyết định quyền tham gia Hợp đồng đồng Dầu khí, lô Kharyaga PSA tại LB Nga - Phụ lục số 8 Kharyaga PSA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhắc lại mốc lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 30/1/1950), nâng cấp lên Đối tác chiến lược (năm 2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2012), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định trên cơ sở đó, hợp tác Việt-Nga ngày càng phát triển sâu rộng. Ông đánh giá cao tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Trong đó, Nga có thế mạnh về khoa học công nghệ, năng lượng, công nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và là cửa ngõ kết nối với ASEAN. Về kinh tế vĩ mô, năm 2025 GDP Việt Nam tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD. Về thương mại song phương, kim ngạch năm 2024 đạt khoảng 4,58 tỷ USD (tăng hơn 26%), năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD và tính đến hết tháng 5/2026 là 2,16 tỷ USD. Cùng với đó, các tín hiệu tích cực đang diễn ra rất rõ nét.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet, gồm: Đà Nẵng - Moskva, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh các dự án tiêu biểu, như Vietsovpetro, Rusvietpetro, Tập đoàn TH hay KAMAZ là minh chứng cho sự tin cậy giữa doanh nghiệp hai nước, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào 5 định hướng lớn. Cụ thể là nâng cao chất lượng hợp tác thương mại và đa dạng hóa mặt hàng; Thúc đẩy hợp tác đầu tư tham gia chuỗi giá trị mới; Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng cường kết nối giữa các địa phương; Và, đẩy mạnh hợp tác vận tải, logistics.

Đặc biệt, Bộ trưởng hoan nghênh việc Vietjet công bố 3 đường bay mới kết nối Việt Nam với Liên bang Nga, coi đây là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch và đầu tư.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thể chế và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Nga mở rộng hiện diện tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam chủ động khai thác thị trường Nga./.

Quang cảnh một phiên họp của Duma Quốc gia Nga tại Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

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